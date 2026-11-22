Süper Loto 22 Kasım 2026 Pazar çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişinde 140. kez şanslı numaralar belirlendi. 977 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, çekilişin ardından kazanan sayıları araştırmaya başladı. Peki, 22 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte ayrıntılar...

22 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 140. çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

KAZANDIRAN 6 NUMARA:

2 - 12 - 19 - 47 - 51 - 58

Çekilişin ardından kupon sahipleri, belirlenen numaralarla kendi biletlerini karşılaştırmak için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKTI MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Süper Loto'nun 22 Kasım çekilişinde en fazla merak edilen konu, 977 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı oldu.

6 bilen kişi sayısı: Devir

Büyük ikramiye tutarı: 1.000.179.086,9 TL

22 KASIM SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango'nun 140. Süper Loto çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen kategorilerinde ikramiye dağılımı şu şekilde:

6 bilen: 0 kişi – Devir TL

5 bilen: 26 kişi – 188.412,1 TL

4 bilen: 1.537 kişi – 4.957,85 TL

3 bilen: 37.903 kişi – 244,1 TL

2 bilen: 371.665 kişi – 26,35 TL

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

22 Kasım 2026 Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarının kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebiliyor.

Resmî internet sitesinin Süper Loto sonuçları bölümünden çekiliş tarihi veya numarası seçilerek kazanan sayılar ve ikramiye tutarları kontrol edilebiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.

Çekiliş günleri: Salı, perşembe ve pazar

Çekiliş saati: 21.30

Oyun sistemi: 1 ile 60 arasından 6 numara seçiliyor.

Oyuncular, çekilişte çıkan numaralardan en az ikisini doğru tahmin etmeleri durumunda ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için çekilişte belirlenen altı numaranın tamamını doğru bilmek gerekiyor.

Altı numarayı bilen birden fazla kişi olması durumunda büyük ikramiye kazananlar arasında paylaştırılıyor. 6 bilen çıkmaması halinde ise büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.