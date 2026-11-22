22 Kasım 2026 Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor-Göztepe, Konyaspor-Beşiktaş, Kasımpaşa-Alanyaspor ve Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak. Avrupa futbolunda ise Liverpool-Manchester United derbisi günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Bugün hangi maçların oynanacağını, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler için günün programını derledik.

22 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

13.30 Erzurumspor - Göztepe | beIN SPORTS 2

16.00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor | beIN SPORTS 2

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor | beIN SPORTS 1

22 KASIM 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de de bugün dört önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

13.30 Batman Petrolspor - Muğlaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Esenler Erokspor - Antalyaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Manisa FK - Pendikspor | beIN SPORTS MAX 2

19.00 Bursaspor - Sivasspor | beIN SPORTS 2

İngiltere Premier Lig

17.00 Hull City - Brighton | beIN SPORTS 3

19.30 Liverpool - Manchester United | beIN SPORTS 3

İspanya La Liga

16.00 Barcelona - Villarreal | S Sport

18.15 Racing Santander - Real Sociedad | S Sport

20.30 Osasuna - Malaga | S Sport

23.00 Getafe - Atletico Madrid | S Sport

İtalya Serie A

14.30 Juventus - Venezia | S Sport Plus

17.00 Bologna - Udinese | S Sport Plus

17.00 Sassuolo - Genoa | S Sport Plus

20.00 Milan - Frosinone | W-Sport

22.45 Atalanta - Inter | S Sport 2

Almanya Bundesliga

17.30 Augsburg - Mainz | S Sport Plus

19.30 Werder Bremen - Hamburg | S Sport Plus

Fransa Ligue 1

17.00 Paris FC - Angers | beIN SPORTS 4

19.15 Lorient - Rennes | beIN SPORTS 4

22.45 Marseille - Le Mans | beIN SPORTS 3

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