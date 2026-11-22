22 Kasım 2026 Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor-Göztepe, Konyaspor-Beşiktaş, Kasımpaşa-Alanyaspor ve Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak. Avrupa futbolunda ise Liverpool-Manchester United derbisi günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Bugün hangi maçların oynanacağını, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler için günün programını derledik.
22 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
13.30 Erzurumspor - Göztepe | beIN SPORTS 2
16.00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor | beIN SPORTS 2
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor | beIN SPORTS 1
22 KASIM 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de de bugün dört önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
13.30 Batman Petrolspor - Muğlaspor | beIN SPORTS MAX 1
16.00 Esenler Erokspor - Antalyaspor | beIN SPORTS MAX 1
16.00 Manisa FK - Pendikspor | beIN SPORTS MAX 2
19.00 Bursaspor - Sivasspor | beIN SPORTS 2
İngiltere Premier Lig
17.00 Hull City - Brighton | beIN SPORTS 3
19.30 Liverpool - Manchester United | beIN SPORTS 3
İspanya La Liga
16.00 Barcelona - Villarreal | S Sport
18.15 Racing Santander - Real Sociedad | S Sport
20.30 Osasuna - Malaga | S Sport
23.00 Getafe - Atletico Madrid | S Sport
İtalya Serie A
14.30 Juventus - Venezia | S Sport Plus
17.00 Bologna - Udinese | S Sport Plus
17.00 Sassuolo - Genoa | S Sport Plus
20.00 Milan - Frosinone | W-Sport
22.45 Atalanta - Inter | S Sport 2
Almanya Bundesliga
17.30 Augsburg - Mainz | S Sport Plus
19.30 Werder Bremen - Hamburg | S Sport Plus
Fransa Ligue 1
17.00 Paris FC - Angers | beIN SPORTS 4
19.15 Lorient - Rennes | beIN SPORTS 4
22.45 Marseille - Le Mans | beIN SPORTS 3