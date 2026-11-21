Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takip eden Madrid ekibi, Santiago Bernabéu'da kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Celta Vigo ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Jose Mourinho'nun kadro tercihleri ve Arda Güler'in durumu karşılaşma öncesinde merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, kimler eksik? İşte ayrıntılar...

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Celta Vigo maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga'nın 13. haftasındaki mücadeleye İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport'un bulunduğu televizyon platformları ve S Sport Plus'ın abonelik hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

ARDA GÜLER CELTA VIGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in 20 Kasım'da açıkladığı maç kadrosunda Arda Güler de yer aldı. Milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Celta Vigo karşısında forma giyebilecek.

Arda Güler, La Liga'da bu sezon 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise maç öncesinde açıklanacak resmî kadroyla netleşecek.

REAL MADRID-CELTA VIGO MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmanın kesin ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Sports Mole'un maç önü değerlendirmesinde iki takım için öngörülen kadrolar şöyle:

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Arda Güler, Yan Diomande, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé.

Celta Vigo muhtemel 11: Radu, Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso, Javi Rueda, Antañón, Burcio, Carreira, Iago Aspas, Pablo Durán, Swedberg.

ASpor CANLI YAYIN