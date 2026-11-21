Nice-Paris Saint-Germain maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Nice ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında liderliğini sürdüren Paris ekibi, milli ara sonrasında da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında henüz yenilgi yaşamayan Nice ise güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Nice-Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, takımlarda kimler eksik? İşte ayrıntılar...

NICE-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki Nice-Paris Saint-Germain karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Mücadele, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak. İki takım, milli maç arasının ardından ligdeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

NICE-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice-Paris Saint-Germain maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS abonelikleri aracılığıyla televizyondan takip edebilecek. Mücadele, uygun abonelik kapsamında TOD üzerinden de izlenebilecek.

NICE-PSG MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Nice, Ligue 1'de oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Son lig maçında Angers deplasmanından 2-0 galip ayrılan ekip, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Paris Saint-Germain ise son lig karşılaşmasında Troyes'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste 7 lig maçını kazanan başkent temsilcisi, tüm kulvarlarda da 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

NICE-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Nice'te Antoine Mendy, Moïse Bombito ve Laurent Abergel'in sakatlıkları savunma ve orta saha rotasyonunu etkiliyor. Ali Abdi, Mohamed Abdelmonem ve Hicham Boudaoui'nin durumlarında ise belirsizlik bulunuyor.

Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'nın forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Luis Enrique, Marquinhos'un oynamaya hazır olduğunu belirtirken milli takımlardan dönen futbolcuların fiziksel durumlarının da değerlendirildiğini açıkladı.