Newcastle United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Sezona etkili başlayan ve zirvede yer alan Arsenal, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Newcastle United ise taraftarının desteğiyle lider karşısında üç puana ulaşarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, muhtemel 11'ler ve eksikler kimler? İşte ayrıntılar...

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Arsenal maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da (TSİ) başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki karşılaşmaya Newcastle kentindeki St James' Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United ile Arsenal arasındaki mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Digiturk ve beIN CONNECT platformları üzerinden ilgili abonelik kapsamında takip edilebilecek.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Arsenal, 2026-2027 Premier Lig sezonunun ilk 10 haftasında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zirvedeki yerini korumak için Newcastle United deplasmanından üç puanla dönmeyi amaçlıyor.

Newcastle United ise geride kalan 10 karşılaşmada 12 puan elde ederek 12. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında lider karşısında kazanarak ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

ARSENAL'DE SAKA VE ZUBIMENDI OYNAYACAK MI?

Arsenal'de Bukayo Saka ve Martin Zubimendi, sakatlıkları nedeniyle Newcastle United karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca Max Dowman'ın da cezası nedeniyle maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

Mikel Arteta'nın kadro tercihinde William Saliba'nın yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Deneyimli teknik adamın özellikle savunma ve orta saha hattında yapacağı tercihler merak ediliyor.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MUHTEMEL 11'LERİ

Sports Mole'un 20 Kasım tarihli maç önü değerlendirmesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri paylaşıldı. Kesin kadrolar karşılaşma öncesinde resmen açıklanacak.

Newcastle United muhtemel 11: Hornicek, Dedic, Thiaw, Burn, Hall, Steur, Gonzalez, Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes, Osula.

Arsenal muhtemel 11: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Madueke, Odegaard, Tzolis, Havertz.