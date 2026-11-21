Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sahasında kazanarak ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen İstanbul temsilcisi, deplasmanda puan arayan Boluspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın programına odaklandı. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig 15. hafta karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın mücadelesi, haftanın cumartesi akşamı oynanacak son 1. Lig karşılaşması olacak.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇININ LİGDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, iç saha avantajını değerlendirmeye çalışacak. İstanbul ekibi, Boluspor karşısında alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Boluspor ise zorlu deplasmandan puan çıkararak ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın da milli ara sonrasındaki lig mücadelesi açısından önem taşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı 15. hafta programında da müsabakanın oynanacağı saha Yusuf Ziya Öniş Stadı olarak yer alıyor. Federasyonunun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.