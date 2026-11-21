Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Metro Holding Kayserispor ile SMS Grup Sarıyer kozlarını paylaşıyor. Zirve takibini sürdüren Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibi ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-SMS GRUP SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleye Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki takım da milli ara sonrasındaki ilk lig maçına çıkacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-SMS GRUP SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR VE SMS GRUP SARIYER KAÇINCI SIRADA?

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 30 puanla ikinci sırada bulunan Kayseri temsilcisi, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

SMS Grup Sarıyer ise aynı süreçte 17 puan topladı. İstanbul ekibi, üst sıralara yaklaşabilmek için Kayseri deplasmanından olumlu bir sonuç çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Yardımcı hakemler Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel olacak.