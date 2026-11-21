Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Mardin temsilcisi, taraftarı önünde üç puan ararken Bandırmaspor ise deplasmanda kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

MARDİN 1969 SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaya Mardin 21 Kasım Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Mardin 1969 Spor, saha ve seyirci avantajını kullanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Bandırmaspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor.

MARDİN 1969 SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz takip edebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmayı Emrullah Baydar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri Harun Reşit Güngör ve Abdullah Özcan olacak.

MARDİN 1969 SPOR VE BANDIRMASPOR'UN GOL İSTATİSTİKLERİ

İki takımın ligdeki gol istatistiklerinde de dikkat çekici bir tablo bulunuyor. Mardin 1969 Spor, 14 karşılaşmada 19 gol atıp 13 gol yerken Bandırmaspor aynı dönemde 17 gol kaydetti ve kalesinde 17 gol gördü.