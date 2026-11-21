Manchester City-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manchester City ile Fulham kozlarını paylaşıyor. Sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan ancak son üç lig maçını kaybeden Manchester ekibi, milli aranın ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Fulham ise güçlü rakibinin sahasında puan arayacak. Peki, Manchester City-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CITY-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Fulham arasındaki İngiltere Premier Lig 11. hafta karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da (TSİ) başlayacak.

Milli aranın ardından oynanacak mücadelede Manchester City ev sahibi olacak. İki ekip de ligdeki hedefleri doğrultusunda sahadan puanla ayrılmaya çalışacak.

MANCHESTER CITY-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Manchester City-Fulham karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun ilgili kanalından maçı izleyebilecek.

beIN SPORTS'un resmî haftalık yayın programında mücadeleye yer verildi. Karşılaşma, Premier Lig'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CITY VE FULHAM PUAN DURUMU

Manchester City, Premier Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Enzo Maresca yönetimindeki takım, topladığı 21 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fulham ise aynı dönemde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Álvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Londra temsilcisi, 10 puanla 15. basamakta yer alıyor.

MANCHESTER CITY-FULHAM MAÇINDA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Abdukodir Khusanov ve Matheus Nunes'in Fulham karşısında oynama durumlarının belirsiz olduğunu açıkladı. İki futbolcunun durumu maç öncesindeki son değerlendirmeyle netleşecek.

Fulham cephesinde ise kaleci Benjamin Lecomte'nin sakatlığı önemli bir eksik olarak öne çıkıyor. Kulübün 20 Kasım tarihli açıklamasına göre Lecomte'nin sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.