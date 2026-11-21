Lille-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille ile Lyon karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Paris Saint-Germain'i takip eden Lille, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Lyon ise yeni teknik direktörü Carlos Vicens yönetimindeki ilk sınavında deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı, muhtemel 11'lerde kimler var? İşte ayrıntılar...

LILLE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Lyon maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Ligue 1'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Lille, 10 hafta sonunda ikinci sırada bulunuyor. Lyon ise üst sıralardaki rakibine karşı kazanarak aradaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

LILLE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Lyon karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki mücadele, Türkiye'de yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden takip edilebilecek.

LILLE-LYON MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Lille, Ligue 1'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla ikinci sıraya yerleşen ev sahibi ekip, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

Lyon ise 17 puanla beşinci sırada bulunuyor. İki takım arasında dört puan fark bulunurken konuk ekip, Lille deplasmanında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

LILLE-LYON MAÇINDA BERKE ÖZER OYNAYACAK MI?

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in Lyon karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ligue 1'in yayımladığı muhtemel kadroda 26 yaşındaki file bekçisine kalede yer verildi.

LILLE-LYON MUHTEMEL 11'LERİ

Ligue 1'in maç öncesi yayımladığı kadro tahminlerine göre iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Lille: Berke Özer, Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Benjamin André, Ethan Mbappe, Haraldsson, Diaoune.

Lyon: Greif, Athekame, Bacher, Niakhate, Abner, Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Duranville, Nuamah, Nakamura.