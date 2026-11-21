İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı İstanbulspor ile KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Son maçında galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Ankara temsilcisi ise deplasmandan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBULSPOR-KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü karşılaşacak. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmaya İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapacak. Ev sahibi İstanbulspor, taraftarının önünde puan arayacak.

İSTANBULSPOR-KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü karşılaşması TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi saat 13.30'dan itibaren takip edebilecek.

İSTANBULSPOR VE KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ PUAN DURUMU

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 14 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-siyahlılar, 8 puanla 19. sırada bulunuyor.

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü ise 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ankara temsilcisi, topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARINDA ALDIĞI SONUÇLAR

İstanbulspor, milli ara öncesinde Orfa Yapı Pendikspor deplasmanında 2-0 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetin ardından ligde üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor.

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü de son karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, İstanbul deplasmanına galibiyetin moraliyle çıkacak.