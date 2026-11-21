Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, Ankara'da oynanacak mücadelede üç puan arayacak. Bernd Storck yönetimindeki başkent temsilcisi, taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, kimler eksik? İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaya Ankara'daki Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı Digiturk ve TOD'un uygun abonelik paketleri üzerinden takip edebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Gençlerbirliği, Süper Lig'de geride kalan 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son lig maçında Beşiktaş'a 3-0 yenildi.

Gaziantep FK ise 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. 8 puanla 16. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunamayacak. Kulübün 20 Kasım tarihli açıklamasına göre Demirel, mücadeleyi tribünden takip edecek.

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