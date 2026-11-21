Chelsea-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından yeniden sahaya çıkacak iki takım, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Chelsea taraftarı önünde kaybettiği puanları telafi etmek isterken Leeds United ise Tottenham karşısında aldığı galibiyetin devamını getirmeye çalışacak. Peki, Chelsea-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Leeds United maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki mücadeleye Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadı ev sahipliği yapacak.

İki takım da milli aranın ardından ligdeki ilk sınavına çıkacak. Chelsea sahasında üç puanı hedeflerken Leeds United deplasmanda sürpriz bir galibiyet arayacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Chelsea-Leeds United karşılaşması, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Premier Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Türkiye'de yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden izlenebilecek.

CHELSEA VE LEEDS UNITED PREMIER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Chelsea, Premier Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 5. sırada yer alıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Londra temsilcisi, Leeds United karşısında kazanarak ilk dört sıraya yaklaşmak istiyor.

Leeds United ise 14 puanla 9. basamakta bulunuyor. Daniel Farke'nin öğrencileri, rakibinin yalnızca iki puan gerisinde ve Stamford Bridge'den galibiyetle ayrılması halinde Chelsea'yi geride bırakabilecek.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI ÖNCESİ SON KARŞILAŞMALAR

Chelsea, Premier Lig'deki son maçında Sunderland deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maviler, Leeds United karşısında kazanarak milli ara öncesindeki yenilgiyi telafi etmeyi amaçlıyor.

Leeds United ise son lig karşılaşmasında Tottenham Hotspur'u 1-0 mağlup etti. Daniel Farke'nin takımı, Stamford Bridge deplasmanına bu galibiyetin moraliyle çıkacak.