Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sezona namağlup başlayan Dortmund, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ev sahibi Mönchengladbach ise taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, hangi futbolcular eksik? İşte ayrıntılar...

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 10. haftasındaki Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki ista-Borussia-Park, iki takım arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, milli maç arasının ardından Bundesliga'nın yeniden başlamasıyla oynanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND PUAN DURUMU

Borussia Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 21 puanla ikinci sırada bulunan sarı-siyahlılar, henüz mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Borussia Mönchengladbach ise 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. 4 puanla 18. sırada bulunan ev sahibi ekip, alt sıralardan kurtulabilmek için puan arıyor.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND REKABETİNDE SON DURUM

İki takım, Bundesliga tarihinde 109. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 108 lig mücadelesinde Borussia Dortmund 46 galibiyet alırken Borussia Mönchengladbach 33 kez kazandı.

Dortmund, rakibine karşı son 7 lig maçının yalnızca birini kaybetti. Ancak Mönchengladbach, iki ekibin 2025-2026 sezonundaki son karşılaşmasını 1-0 kazanarak dikkat çekmişti.