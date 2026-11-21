Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Diyarbakır temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Karadeniz ekibi ise deplasmanda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor. Peki, Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadeleye Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden takip edebilecek.

Aynı saatte oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşması ise beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Süleyman Özay üstlenirken dördüncü hakem olarak Emre Kargın görev yapacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER VE ÇAYKUR RİZESPOR YILLAR SONRA TEKRARDAN RAKİP

İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak. Kulüplerin geçmişteki resmî eşleşmeleri Türkiye Kupası'nda yaşanırken 2008 ve 2012 yıllarında oynanan maçlarda taraflar birer galibiyet elde etti.

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