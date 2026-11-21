Türk Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdiği görüşmede; şirketin spor yayıncılığında yeni döneme yönelik yatırımlarını ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırma hedeflerini paylaştı.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Türk Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdiği görüşmede; şirketin spor yayıncılığında yeni döneme yönelik yatırımlarını ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırma hedeflerini paylaştı. Şahin ayrıca, sporseverlere daha nitelikli bir yayın deneyimi sunmak için yürütülen çalışmaları aktardı. Halihazırda 2. ve 3. Lig karşılaşmaları ile milli maçları ekranlara taşıyan Tivibu; güçlü fiber altyapısı ve Avrupa kupalarındaki geçmiş yayın tecrübesiyle öne çıkıyor. Süper Lig'in teknoloji sponsorluğunu üstlenen ve VAR merkezine altyapı desteği sağlayan Türk Telekom, yeni yayın dönemi için güçlü adaylar arasında gösteriliyor.