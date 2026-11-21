21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen 139. çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaraları araştırmaya başladı. Haftanın son çekilişinde 6 şanslı sayı, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu. Peki, 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler? Hangi numaralar kazandırdı, 6 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye devretti mi? İşte Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş bilgileri...

21 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 139. çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Çekilişin ardından 6 ana sayı ile Joker ve SüperStar sonuçları erişime açıldı.

21 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR:

3-33-35-51-52-54

JOKER: 61

SÜPERSTAR: 51

21 KASIM SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 139. çekilişinde 6 bilen kişi sayısı ve ikramiye dağılımı belli oldu. Çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ilişkin bilgiler Milli Piyango Online sonuç ekranında yer aldı.

6 BİLEN KİŞİ SAYISI: [____]

BÜYÜK İKRAMİYE: [________] TL

BÜYÜK İKRAMİYE DURUMU: [________]

21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. Resmî sonuç sayfasında çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye kategorileri kontrol edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

Çılgın Sayısal Loto'da katılımcılar, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kupon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen 6 ana numaranın yanı sıra Joker sayısı da açıklanıyor ve ikramiye kategorileri doğru tahmin edilen sayılara göre belirleniyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor. Çekilişler Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

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