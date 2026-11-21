21 Kasım 2026 Cumartesi günü futbol heyecanı Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u ağırlarken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Avrupa'da ise Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 maçları nereden izlenir? İşte 21 Kasım Cumartesi maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 KASIM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak önemli karşılaşmalar ve canlı yayın bilgileri şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün dört karşılaşma oynanacak.
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2
16.00 Galatasaray - Samsunspor | beIN SPORTS 1
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor | beIN SPORTS 2
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1
TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı dört karşılaşmayla devam edecek.
13.30 Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1
13.30 İstanbulspor - KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | TRT Avaz, beIN SPORTS MAX 2
16.00 Metro Holding Kayserispor - SMS Grup Sarıyer | TRT Spor, beIN SPORTS HABER
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Boluspor | TRT Spor, beIN SPORTS 2
ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında altı karşılaşma oynanacak.
17.30 Bayer Leverkusen - Paderborn | S Sport Plus
17.30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | S Sport Plus
17.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | S Sport Plus
17.30 Elversberg - Freiburg | S Sport Plus
17.30 Union Berlin - RB Leipzig | S Sport Plus
20.30 Schalke 04 - Stuttgart | S Sport Plus
İNGİLTERE PREMIER LEAGUE MAÇLARI
Premier League'de 11. haftanın Cumartesi programında yedi mücadele bulunuyor.
15.30 Manchester City - Fulham | beIN SPORTS 3
18.00 Chelsea - Leeds United | beIN SPORTS 3
18.00 Tottenham - Ipswich Town | beIN SPORTS MAX 1
18.00 Aston Villa - Sunderland | beIN SPORTS MAX 2
18.00 Bournemouth - Nottingham Forest | beIN CONNECT
18.00 Coventry City - Crystal Palace | beIN CONNECT
20.30 Newcastle United - Arsenal | beIN SPORTS 3
İSPANYA LA LIGA MAÇLARI
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ve Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Sevilla-Real Betis derbisi de günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor.
16.00 Deportivo Alaves - Deportivo La Coruna | S Sport, S Sport Plus
18.15 Rayo Vallecano - Valencia | S Sport Plus
20.30 Sevilla - Real Betis | S Sport Plus
23.00 Real Madrid - Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus
İTALYA SERIE A MAÇLARI
İtalya Serie A'da Cumartesi günü dört önemli karşılaşma oynanacak.
17.00 Como - Cagliari | S Sport 2, S Sport Plus
17.00 Lazio - Lecce | S Sport Plus
20.00 Parma - Roma | S Sport 2, S Sport Plus
22.45 Napoli - Torino | S Sport 2, S Sport Plus
FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Nice deplasmanına çıkacak. Lille-Lyon karşılaşması da günün önemli mücadeleleri arasında yer alıyor.
19.15 Nice - Paris Saint-Germain | beIN SPORTS 4
22.45 Lille - Lyon | beIN SPORTS 2
22.45 Monaco - Auxerre | beIN SPORTS 3
22.45 Lens - Toulouse | beIN SPORTS 4
22.45 Strasbourg - Brest | beIN CONNECT
PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI
21 Kasım Cumartesi günü Portekiz Primeira Liga'da karşılaşma oynanmayacak. Portekiz Kupası'nın 4. turunda ise Sporting ve Braga'nın da yer aldığı mücadeleler gerçekleştirilecek.
PORTEKİZ KUPASI'NDA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
21.00 Sporting - União da Serra | Türkiye yayıncısı doğrulanamadı
23.30 Vitória Guimarães - Braga | Türkiye yayıncısı doğrulanamadı
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?
21 Kasım 2026 Cumartesi günü şifresiz yayınlanacağı belirtilen öne çıkan futbol karşılaşmaları şöyle:
13.30 Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor | TRT Spor
13.30 İstanbulspor - KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | TRT Avaz
16.00 Metro Holding Kayserispor - SMS Grup Sarıyer | TRT Spor, beIN SPORTS HABER
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Boluspor | TRT Spor