21 Kasım 2026 Cumartesi günü futbol heyecanı Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u ağırlarken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Avrupa'da ise Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 maçları nereden izlenir? İşte 21 Kasım Cumartesi maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 KASIM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak önemli karşılaşmalar ve canlı yayın bilgileri şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün dört karşılaşma oynanacak.

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

16.00 Galatasaray - Samsunspor | beIN SPORTS 1

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor | beIN SPORTS 2

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı dört karşılaşmayla devam edecek.

13.30 Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

13.30 İstanbulspor - KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | TRT Avaz, beIN SPORTS MAX 2

16.00 Metro Holding Kayserispor - SMS Grup Sarıyer | TRT Spor, beIN SPORTS HABER

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Boluspor | TRT Spor, beIN SPORTS 2

ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında altı karşılaşma oynanacak.

17.30 Bayer Leverkusen - Paderborn | S Sport Plus

17.30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | S Sport Plus

17.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | S Sport Plus

17.30 Elversberg - Freiburg | S Sport Plus

17.30 Union Berlin - RB Leipzig | S Sport Plus

20.30 Schalke 04 - Stuttgart | S Sport Plus

İNGİLTERE PREMIER LEAGUE MAÇLARI

Premier League'de 11. haftanın Cumartesi programında yedi mücadele bulunuyor.

15.30 Manchester City - Fulham | beIN SPORTS 3

18.00 Chelsea - Leeds United | beIN SPORTS 3

18.00 Tottenham - Ipswich Town | beIN SPORTS MAX 1

18.00 Aston Villa - Sunderland | beIN SPORTS MAX 2

18.00 Bournemouth - Nottingham Forest | beIN CONNECT

18.00 Coventry City - Crystal Palace | beIN CONNECT

20.30 Newcastle United - Arsenal | beIN SPORTS 3

İSPANYA LA LIGA MAÇLARI

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ve Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Sevilla-Real Betis derbisi de günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor.

16.00 Deportivo Alaves - Deportivo La Coruna | S Sport, S Sport Plus

18.15 Rayo Vallecano - Valencia | S Sport Plus

20.30 Sevilla - Real Betis | S Sport Plus

23.00 Real Madrid - Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus

İTALYA SERIE A MAÇLARI

İtalya Serie A'da Cumartesi günü dört önemli karşılaşma oynanacak.

17.00 Como - Cagliari | S Sport 2, S Sport Plus

17.00 Lazio - Lecce | S Sport Plus

20.00 Parma - Roma | S Sport 2, S Sport Plus

22.45 Napoli - Torino | S Sport 2, S Sport Plus

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Nice deplasmanına çıkacak. Lille-Lyon karşılaşması da günün önemli mücadeleleri arasında yer alıyor.

19.15 Nice - Paris Saint-Germain | beIN SPORTS 4

22.45 Lille - Lyon | beIN SPORTS 2

22.45 Monaco - Auxerre | beIN SPORTS 3

22.45 Lens - Toulouse | beIN SPORTS 4

22.45 Strasbourg - Brest | beIN CONNECT

PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI

21 Kasım Cumartesi günü Portekiz Primeira Liga'da karşılaşma oynanmayacak. Portekiz Kupası'nın 4. turunda ise Sporting ve Braga'nın da yer aldığı mücadeleler gerçekleştirilecek.

PORTEKİZ KUPASI'NDA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

21.00 Sporting - União da Serra | Türkiye yayıncısı doğrulanamadı

23.30 Vitória Guimarães - Braga | Türkiye yayıncısı doğrulanamadı

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

21 Kasım 2026 Cumartesi günü şifresiz yayınlanacağı belirtilen öne çıkan futbol karşılaşmaları şöyle:

13.30 Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor | TRT Spor

13.30 İstanbulspor - KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | TRT Avaz

16.00 Metro Holding Kayserispor - SMS Grup Sarıyer | TRT Spor, beIN SPORTS HABER

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Boluspor | TRT Spor