Fransa Ligue 1'de 11. haftanın açılış maçında Troyes ile Le Havre kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Ev sahibi Troyes taraftarı önünde galibiyet ararken Le Havre ise sezonun ilk üç puanını elde etmeyi hedefliyor. Peki, Troyes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Troyes-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TROYES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Troyes-Le Havre maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. Fransa Ligue 1'in 11. hafta karşılaşmasına, Troyes kentindeki Stade de l'Aube ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Troyes, milli ara öncesindeki son lig maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Le Havre ise Lorient karşısından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

TROYES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Troyes-Le Havre karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, uygun aboneliğe sahip futbolseverler tarafından TOD üzerinden de izlenebilecek.

Ligue 1'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Troyes, 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Le Havre ise 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

Troyes, milli arada 13 Kasım'da Paris FC ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Stade de l'Aube'deki karşılaşmanın tek golünü Soukouna kaydetti.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Stéphane Dumont ve futbolcu Yvann Titi, 19 Kasım'daki maç önü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Troyes kulübü, toplantının tamamını resmî yayın kanallarından paylaştı.

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