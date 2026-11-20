Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi 10 numara arayışları hız kazanırken Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sporting forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar'ı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı golle de tanınan futbolcunun transfer şartları merak konusu oldu. Peki, Rodrigo Zalazar Fenerbahçe'ye gelecek mi? Rodrigo Zalazar kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE'DEN RODRIGO ZALAZAR HAMLESİ İDDİASI!

A Bola'nın 18 Kasım tarihli haberine göre Fenerbahçe, Sporting'in 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar'ı yeniden transfer listesine aldı.

Sarı-lacivertlilerin, futbolcu Braga'da oynadığı dönemde de kendisiyle ilgilendiği ve Sporting'e transferinin ardından oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

RODRIGO ZALAZAR FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Rodrigo Zalazar'a ilgisi olduğu öne sürülse de transfer konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.

Önemli ayrıntılar şöyle:

Fenerbahçe ile Sporting arasında resmî transfer görüşmesi yapılmadı.

Sporting'e henüz resmî teklif sunulmadı.

Fenerbahçe ile bağlantılı aracılar, olası transfer için Portekiz kulübünün nabzını yokladı.

Transfer süreci henüz başlangıç aşamasında bulunuyor.

GALATASARAY'A FRİKİKTEN GOL ATMIŞTI!

Rodrigo Zalazar, 9 Eylül 2026 tarihinde Sporting'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çekmişti.

Uruguaylı futbolcu, mücadelenin 63. dakikasında serbest vuruştan ağları havalandırarak takımının üçüncü golünü kaydetmişti.

RODRIGO ZALAZAR'IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Sporting, Uruguaylı futbolcuyu Mayıs 2026'da Braga'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, Portekiz ekibinin tarihindeki en yüksek bonservis harcaması oldu. Sporting'in olası bir transferde yaklaşık 30 milyon euro talep edebileceği öne sürülüyor.

Zalazar'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ise 80 milyon euro olarak açıklandı. Uruguaylı yıldızın Sporting ile kontratı 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor.

RODRIGO ZALAZAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rodrigo Zalazar Martínez, 12 Ağustos 1999 tarihinde İspanya'nın Albacete kentinde dünyaya geldi.

Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ağırlıklı olarak on numara pozisyonunda görev yapıyor.

Rodrigo Zalazar'ın futbolcu profili:

Tam adı: Rodrigo Zalazar Martínez

Doğum tarihi: 12 Ağustos 1999

Yaşı: 27

Doğum yeri: Albacete, İspanya

Milliyeti: Uruguay

Boyu: 1,78 metre

Mevkisi: On numara / Orta saha

Tercih ettiği ayak: Sağ

Takımı: Sporting CP

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2031

RODRIGO ZALAZAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola İspanya'da başlayan Rodrigo Zalazar, Albacete ve Malaga altyapılarında yetişti.

2019 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Uruguaylı futbolcu, kariyerinin devamında Korona Kielce, St. Pauli ve Schalke 04 formalarını giydi.

2023'te Braga'ya transfer olan Zalazar, Portekiz'deki performansıyla dikkat çekti. Başarılı orta saha oyuncusu, 2026 yazında Sporting'e katıldı.

RODRIGO ZALAZAR BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Uruguaylı yıldız, 2026-2027 sezonunda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev aldı.

Zalazar'ın 2026-2027 sezonu performansı:

Maç: 11

Gol: 3

Asist: 1

Zalazar, 2025-2026 sezonunda ise Braga formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 23 gol ve 8 asistlik performans ortaya koymuştu.

ASENSIO'NUN YERİNE ZALAZAR MI GELİYOR?

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı ve olası ayrılığı gündemdeki yerini korurken Rodrigo Zalazar iddiası dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin, 10 numara pozisyonunda görev yapan Uruguaylı yıldızı Asensio'nun alternatifi olarak değerlendirebileceği belirtiliyor. Zalazar'ın oyun kurma becerisi ve hücumdaki üretkenliğiyle Fenerbahçe'nin orta sahasına önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİNDE SON DURUM

Rodrigo Zalazar'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda şu aşamada resmî anlaşma bulunmuyor.

Portekiz basınında gündeme gelen iddianın ardından olası bir transfer için kulüpler arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Sporting'in yüksek bonservis yatırımı ve futbolcunun 2031 yılına kadar devam eden sözleşmesi, muhtemel transfer görüşmelerinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.