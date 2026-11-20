Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı, Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden sahaya çıkacak iki takım, 19'ar puanla kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda galibiyet ararken Kocaelispor, taraftarı önünde avantajını kullanmayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Kocaelispor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 12. haftasında oynanacak mücadelede Kocaelispor ev sahibi olacak.

Milli takım arasının ardından lige dönecek iki ekip, haftayı üç puanla tamamlamak için karşılaşacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi Digiturk üzerinden takip edebilecek.

Maç, uygun abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından TOD dijital yayın platformundan da izlenebilecek.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadeleye Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. İzmit'teki karşılaşmada Kocaelispor, saha ve seyirci avantajıyla galibiyet arayacak.

Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında özellikle iç saha performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Hakem ekibi, 12. hafta için açıklanan resmî görevlendirme listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR KİMLER?

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Savunma oyuncusu Archie Brown ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bu eksikler doğrultusunda kadro tercihlerini şekillendirmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR'DA KİMLER SAKAT, KİMLERİN DURUMU BELİRSİZ?

Ev sahibi Kocaelispor'da Bruno Petkovic, Massadio Haidara ve Show'un sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giymeleri beklenmiyor.

Tanguy Zoukrou'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Futbolcunun oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU VE SON MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 19 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 29 gol atarken 10 gol yedi.

Kocaelispor ise aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarıyla 19 puan ve 7. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar 13 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, son lig maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ev sahibi tribünlerine ait biletler genel satışa sunuldu. Bilet fiyatları tribün kategorisine göre 1.500 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor.

Kuzey kale arkası üst tribün 1.500 TL, alt tribün 1.600 TL, güney tribünleri 1.650-1.750 TL, doğu maraton tribünleri ise 1.900-2.000 TL olarak belirlendi.

Batı Üst VIP 2.250 TL, Classic VIP 4.000 TL, Gold VIP 4.500 TL ve Premium VIP 5.000 TL'den satışa çıkarıldı. Bilet işlemleri Passo üzerinden gerçekleştiriliyor.

Biz, bu şehrin tutkusuyuz! 🟢⚫ Cumartesi günü OMUZ OMUZA! https://t.co/RVUwNLN1TT — Kocaelispor (@Kocaelispor) November 19, 2026

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DETAYLAR

Kocaelispor, milli arada maç ritmini korumak amacıyla 14 Kasım'da İstanbulspor ile hazırlık karşılaşmasına çıktı. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi yeşil-siyahlılar 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Kocaelispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli futbolcu bu mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki haftadaki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

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