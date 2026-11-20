Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı kulüpten bilet açıklaması geldi. 20 Kasım Cuma günü başlayan öncelikli satışın ardından gözler diğer taraftarların bilet alabileceği tarihe çevrildi. Peki, Galatasaray-Aston Villa biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet kaç TL, Passo üzerinden nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-ASTON VILLA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Aston Villa maçının biletleri 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla öncelikli satışa çıktı.

Galatasaray'ın resmî açıklamasına göre ilk aşamada GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri bilet satın alabilecek.

Bilet satışları Passo mobil uygulaması ve passo.com.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.

GALATASARAY-ASTON VILLA BİLETLERİ NE ZAMAN GENEL SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasının biletlerini iki aşamada satışa sunuyor.

Bilet satış takvimi:

20 Kasım Cuma, saat 11.00: GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri

21 Kasım Cumartesi, saat 11.00: GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri

21 Kasım Cumartesi gününden itibaren GS logolu Passo Taraftar Kartı bulunan diğer taraftarlar da bilet satın alabilecek.

GALATASARAY-ASTON VILLA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

En ucuz bilet 2.800 TL, en pahalı bilet ise 60.000 TL olarak açıklandı.

İşte Galatasaray-Aston Villa maçının kategori kategori bilet fiyatları:

Premium: 60.000 TL

Delux: 58.000 TL

Lux: 56.000 TL

Classic: 55.000 TL

Kategori 1: 40.000 TL

Kategori 2: 35.000 TL

Kategori 3: 30.000 TL

Kategori 4: 25.000 TL

Kategori 5: 22.500 TL

Kategori 6: 20.000 TL

Kategori 7: 18.000 TL

Kategori 8: 14.000 TL

Kategori 9: 12.000 TL

Kategori 10: 3.250 TL

Kategori 11: 2.800 TL

Misafir tribünü: 2.800 TL

Galatasaray'ın yayımladığı tribün krokisinde bilet kategorileri ve stadyumdaki konumları da gösterildi.

Kulübün açıklamasına göre tüm bilet fiyatlarına Passo hizmet bedeli dahil. Yiyecek ve içecek hizmetleri ise bilet ücretine dahil değil.

GALATASARAY-ASTON VILLA BİLETLERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aston Villa maçının biletlerini Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Bilet satın alma işlemleri:

Passo uygulamasına veya passo.com.tr adresine giriş yapın. Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını seçin. Satış hakkınızın açıldığı tarihte uygun tribün ve kategoriyi belirleyin. Bilet ve hesap bilgilerinizin eşleştiğini kontrol edin. Ödeme işlemini tamamlayın.

Kulübün açıklamasına göre her taraftar yalnızca kendi adına bilet satın alabilecek.

KOMBİNE SAHİPLERİ BİLETLERİNİ DEVREDEBİLECEK Mİ?

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasına katılamayacak kombine sahipleri için farklı bir uygulama duyurdu.

Kombine sahipleri, maçlık koltuk kullanım hakkını kulübe devredebilecek veya sezon başında belirledikleri üç kişiden birine transfer edebilecek.

Kulübe devredilen koltuğun bilet olarak satılması durumunda, masraflar çıkarıldıktan sonra elde edilen gelirin yüzde 60'ı, 2027-2028 sezonu kombine alımında indirim olarak uygulanacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA BİLETLERİNDE DİĞER KURALLAR

Kulübün duyurusunda taraftarların dikkat etmesi gereken bazı ek kurallara da yer verildi.

0-6 yaş: Ücretsiz.

Passo hizmet bedeli: Bilet fiyatına dahil.

Yiyecek ve içecek: Ücrete dahil değil.

Maçlık otopark: Bilet sahiplerine otopark kullanım hakkı verilmiyor.

Passo Taraftar Kartı: Bilet alacak taraftarlar için zorunlu.

Bilet devri: Satın alınan maçlık biletler başka kişilere devredilemiyor.

Kulüp ayrıca taraftarların yalnızca yetkili satış kanallarını kullanması gerektiğini hatırlattı.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın bilgileri:

Maç: Galatasaray-Aston Villa

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi

Hafta: 5

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Şehir: İstanbul

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Aston Villa'yı mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını artırmayı hedefliyor.

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