Almanya Bundesliga'da 10. haftanın açılış maçında Bayern Münih ile Köln kozlarını paylaşıyor. Liderliğini korumak ve yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Bavyera temsilcisi ile zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefleyen Köln'ün mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Bayern Münih-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Bayern Münih-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BAYERN MÜNİH-KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 10. haftasında oynanacak Bayern Münih-Köln maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.30'da (TSİ) başlayacak. Mücadele, Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın abonelik gerektiren dijital yayın hizmeti üzerinden takip edebilecek.

BAYERN MÜNİH-KÖLN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bundesliga'nın maç öncesi tahminine göre Bayern Münih'in muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Pavlović, Karl, Olise, Brown ve Kane.

Köln'ün muhtemel 11'inde ise Schwäbe, Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sebulonsen, Krauß, Okon-Engstler, Sosa, Maina, Bülter ve Saïd El Mala yer alıyor. Kadroların resmî olarak maç öncesinde açıklanması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH-KÖLN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bayern Münih'te Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Luis Díaz ve Alphonso Davies sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bundesliga'nın kadro raporunda Abdoulaye Ndiaye de eksik oyuncular arasında gösteriliyor. Jamal Musiala'nın ise maç kadrosuna dönmesi bekleniyor.

Köln cephesinde Timo Hübers, Rav van den Berg, Ellyes Skhiri, Imad Rondic ve Thijs Dallinga sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Konuk ekibin teknik direktörü René Wagner, Ragnar Ache'nin iyileştiğini ve kadroda yer alacağını açıkladı.

Bayern Münih-Köln karşılaşmasını Dr. Robin Braun yönetecek. Alman hakemin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Asmir Osmanagic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Timo Gansloweit olacak.

ASpor CANLI YAYIN