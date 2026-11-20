Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, "2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Öztürk'ün ilk dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizleri ayrıca sevindirdi" dedi.