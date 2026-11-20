İspanya LaLiga'da 13. haftanın açılış maçında Athletic Bilbao ile Espanyol kozlarını paylaşıyor. Üst sıralardaki yerini güçlendirmek isteyen Bilbao temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Yeni teknik direktörüyle çıkış yakalamayı hedefleyen Espanyol ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Athletic Bilbao-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Espanyol maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Karşılaşma, Bilbao kentindeki San Mamés Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Mücadele Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun dijital abonelik hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

ATHLETIC BILBAO VE ESPANYOL'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Athletic Bilbao, LaLiga'da oynadığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 16 puanla 7. sırada bulunan Bask temsilcisi, geride kalan maçlarda 15 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Espanyol ise 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 12 puanla 13. sırada yer alan Katalan ekibi, 13 gol atıp 14 gol yedi. Konuk ekip, milli ara sonrasında puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MUHTEMEL 11'LERİ

Maç öncesi kadro tahminlerine göre Athletic Bilbao'nun muhtemel 11'inde Unai Simón, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Ruiz de Galarreta, Peio Canales, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams ve Iñaki Williams yer alıyor.

Espanyol'un muhtemel 11'i ise Fortuño, Omar El Hilali, Cabrera, Hartman, Ale Santiago, Pol Lozano, Moscardo, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla ve Roberto Fernández şeklinde tahmin ediliyor. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

Athletic Bilbao-Espanyol karşılaşmasında İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Iñigo Prieto ve Gonzalo García üstlenecek. VAR görevini ise Javier Iglesias yürütecek.

ASpor CANLI YAYIN