Real Madrid, A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler ile yeni sözleşme imzaladığını 18 Kasım 2026'da duyurdu. İspanyol devi, 21 yaşındaki futbolcunun kontratını 30 Haziran 2032'ye kadar uzattı. Uzun vadeli anlaşmanın ardından gözler milli yıldızın kazanacağı ücrete ve sözleşmesindeki bonuslara çevrildi. Peki, Arda Güler'in yeni maaşı ne kadar, kaç paraya anlaştı? Arda Güler kaç yıllık sözleşme yaptı, hangi yıla kadar Real Madrid'de kalacak? İşte ayrıntılar...

ARDA GÜLER'İN YENİ MAAŞI NE KADAR?

SalaryLeaks'in yayımladığı verilere göre Arda Güler'in Real Madrid'deki yıllık brüt maaşı 9 milyon euro seviyesinde. Bu rakam aylık 750 bin euroya, haftalık ise yaklaşık 173 bin euroya karşılık geliyor.

Milli futbolcunun performansa bağlı bonusları kazanması halinde yıllık toplam ücretinin 10,3 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor. Söz konusu tutarlar kulüp tarafından resmen doğrulanmış değil.

ARDA GÜLER KAÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPTI, HANGİ YILA KADAR?

Real Madrid, 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce 2029 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcu, yeni anlaşmayla birlikte geleceğini 2032'ye kadar İspanyol ekibine bağladı. Yeni sözleşme yaklaşık 6 yıllık dönemi kapsıyor.

ARDA GÜLER KAÇ PARAYA ANLAŞTI? 61,8 MİLYON EURO DETAYI

SalaryLeaks'in hesaplamasına göre Arda Güler'in altı yıllık sözleşmesindeki tahmini kazanç tablosu şöyle:

Yıllık brüt maaş: 9 milyon euro

Aylık brüt maaş: 750 bin euro

Haftalık brüt maaş: Yaklaşık 173 bin euro

Yıllık olası bonus: 1,3 milyon euro

6 yıllık temel ücret: 54 milyon euro

Bonuslar dahil olası toplam: 61,8 milyon euro

Bu hesaplama, oyuncunun sözleşme boyunca aynı temel ücreti alacağı ve bonusların tamamını kazanacağı varsayımına dayanıyor.

ARDA GÜLER'İN MAAŞI RESMEN AÇIKLANDI MI?

Real Madrid, sözleşmenin bitiş tarihini doğrulasa da Arda Güler'in yeni maaşını kamuoyuyla paylaşmadı.

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞMEDEN PAY ALACAK MI?

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, Arda Güler'in ileride başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin sarı-lacivertlilere ödeneceği açıklanmıştı.

Ancak yeni sözleşme bir transfer niteliği taşımıyor. Bu nedenle mevcut anlaşmanın uzatılması, tek başına Fenerbahçe'ye sonraki satış payı ödenmesini gerektirmiyor.

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