Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Üst sıralardaki yerini güçlendirmek isteyen Iğdır temsilcisi ile çıkışını sürdürmeyi hedefleyen İstanbul ekibinin mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasını açacak mücadelede iki ekip üç puan için karşı karşıya gelecek.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor'un şifresiz yayını üzerinden veya beIN SPORTS 2 aracılığıyla takip edebilecek.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak. Alagöz Holding Iğdır FK, ev sahibi statüsünde olmasına rağmen Eminevim Ümraniyespor'u Iğdır yerine başkentte ağırlayacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK VE EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR PUAN DURUMU

Alagöz Holding Iğdır FK, karşılaşma öncesinde 14 maçta topladığı 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Eminevim Ümraniyespor ise 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puan topladı. İstanbul temsilcisi 15. hafta öncesinde ligde 12. sırada yer alıyor.

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