Suudi Arabistan Pro Lig'de 9. haftadan ertelenen karşılaşmada Al Ahli ile Al Nassr kozlarını paylaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkarken Cidde temsilcisi taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Peki, Al Ahli-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Al Ahli-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AL AHLI-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ahli-Al Nassr maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Suudi Arabistan Pro Lig'in ertelenen 9. hafta mücadelesi, Cidde'deki King Abdullah Sports City bünyesinde bulunan Alinma Stadı'nda oynanacak.

AL AHLI-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahli-Al Nassr karşılaşması, Türkiye'de HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi HT Spor üzerinden şifresiz veya S Sport Plus'ın dijital yayın platformundan takip edebilecek.

AL AHLI VE AL NASSR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Al Nassr, 2026-2027 sezonunda oynadığı 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ekip, karşılaşma öncesinde üçüncü sırada bulunuyor.

Ev sahibi Al Ahli ise 11 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 21 puana ulaştı. Cidde temsilcisi, altıncı sırada yer aldığı ligde güçlü rakibi karşısında kazanarak üst basamaklara yaklaşmak istiyor.

CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZON KAÇ GOLÜ VAR?

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 10 maçta 7 gol kaydetti. 41 yaşındaki futbolcu, Al Kholood karşısında 15 dakika içinde hat-trick yaparak takımının 5-3'lük galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ronaldo, Al Ahli karşılaşması öncesinde kariyerinde 985 gole ulaşmış durumda. Portekizli yıldızın bin gol hedefine ilerleyişi, bu sezon Al Nassr maçlarının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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