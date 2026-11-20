İstanbul Yelken Kulübü (İYK) tarafından düzenlenen 2026 Yat Trofesi'nde ORC A Grubu'nu Beymen Club Sailing Team, açık ara farkla zirvede tamamlayarak üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Başarılı ekip 14 yarışın 6'sında birincilik, 6'sında ise ikincilik derecesi elde ederek sezon boyunca toplam 12 kupa kazandı.