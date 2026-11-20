20 Kasım 2026 Cuma günü futbol ve basketbol heyecanı devam ediyor. EuroLeague'in 13. haftasında önemli karşılaşmalar oynanırken Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de maç oynanacak mı? Anadolu Efes ve Bayern Münih'in maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Kasım Cuma gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 20 KASIM CUMA MAÇ PROGRAMI

20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak önemli karşılaşmaların programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI

20 Kasım Cuma günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşma oynanmayacak. Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü devam edecek.

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

20.00 Iğdır FK - Ümraniyespor | TRT Spor, beIN SPORTS 2

İSPANYA LA LIGA MAÇLARI

23.00 Athletic Bilbao - Espanyol | S Sport Plus

İNGİLTERE PREMIER LEAGUE MAÇLARI

20 Kasım Cuma günü İngiltere Premier League'de maç oynanmayacak. Lig karşılaşmaları 21 Kasım Cumartesi günü devam edecek.

ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI

22.30 Bayern Münih - Köln | S Sport Plus

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI

22.45 Troyes - Le Havre | beIN SPORTS 2

İTALYA SERIE A MAÇLARI

20 Kasım Cuma günü İtalya Serie A'da karşılaşma bulunmuyor. Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü devam edecek.

PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI

20 Kasım Cuma günü Portekiz Primeira Liga'da karşılaşma oynanmayacak.

Portekiz Kupası'nda ise şu mücadele oynanacak:

23.45 Porto - Paredes | Yayın bilgisi doğrulanamadı

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARI

20.30 Al Ahli - Al Nassr | HT Spor, S Sport Plus

EUROLEAGUE MAÇLARI

20.30 Anadolu Efes - ASVEL | S Sport, S Sport Plus

22.15 Olympiakos - Real Madrid | S Sport Plus

22.30 Barcelona - Kızılyıldız | S Sport, S Sport Plus

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

20 Kasım 2026 Cuma günü şifresiz yayınlanacağı belirtilen öne çıkan karşılaşmalar şöyle:

20.00 Iğdır FK - Ümraniyespor | TRT Spor

20.30 Al Ahli - Al Nassr | HT Spor