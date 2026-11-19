Süper Loto 19 Kasım 2026 Perşembe çekilişi tamamlandı. Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından Süper Loto'da 139. çekiliş gerçekleştirildi. 955 milyon 13 bin 127 TL'lik büyük ikramiye için kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte 6 şanslı numara ve ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, Süper Loto sonuçları hangi numaralar? 6 bilen çıktı mı? İşte 19 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

19 KASIM SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 19 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen 139. çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

18-28-30-42-50-59

Kazandıran numaralar: [6 KAZANDIRAN NUMARA]

Çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKTI MI?

955 milyon 13 bin 127 TL'lik büyük ikramiye için gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen olup olmadığı belli oldu.

6 bilen kişi sayısı: [KİŞİ SAYISI]

Büyük ikramiye: [TUTAR / DEVİR BİLGİSİ]

19 KASIM SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen: [KİŞİ SAYISI] – [İKRAMİYE TUTARI]

5 bilen: [KİŞİ SAYISI] – [İKRAMİYE TUTARI]

4 bilen: [KİŞİ SAYISI] – [İKRAMİYE TUTARI]

3 bilen: [KİŞİ SAYISI] – [İKRAMİYE TUTARI]

2 bilen: [KİŞİ SAYISI] – [İKRAMİYE TUTARI]

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarının kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için resmî internet sitesine giriş yaparak Süper Loto bölümünü açmak ve 19 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçmek yeterli oluyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişler saat 21.30'da yapılıyor. Oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek çekilişe katılabiliyor.