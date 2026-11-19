Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-6 Kasım 2026 tarihlerinde Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen SU-DS 12. Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonası'nda elde edilen başarılar nedeniyle Ankara'da milli takımı kabul etti. Görüşmede, milli sporcuların yanı sıra Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetimi ve antrenörler de yer aldı. Bakan Bak, "Down Sendromlu sporcularımızın kazanma azmi, centilmence mücadeleleri tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Cumhurbaşkanımız sizleri yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.