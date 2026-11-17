UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final ve play-off kura çekimine çevrildi. Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının rakiplerini belirleyecek kura töreni için UEFA resmi takvimi açıkladı. A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'nden B Ligi'ne düşmesinin ardından Türkiye'nin kurada yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye kuraya katılacak mı, hangi torbada? İşte ayrıntılar...

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ve play-off kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te (TSİ) gerçekleştirilecek.

UEFA'nın resmi açıklamasına göre kura töreni, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek.

Tarih: 20 Kasım 2026 Cuma

Saat: 14.00 (TSİ)

Yer: Nyon, İsviçre

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Kura türü: Çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin 20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor.

Yayın programı listelerine göre kura töreni A Spor ve UEFA.tv üzerinden takip edilebilecek.

Tarih: 20 Kasım Cuma

Saat: 14.00

TV yayını: A Spor

İnternet: A Spor canlı yayın ve UEFA.tv

Yayın durumu: Şifresiz olarak listeleniyor

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE VAR MI?

A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım'daki UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde yer almayacak. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele etti. Altı maçını da kaybeden Türkiye, grubu puansız ve son sırada tamamladı.

Diğer gruplardaki sonuçların ardından Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Bu nedenle milliler çeyrek final veya yükselme-düşme play-off turunda mücadele etmeyecek.

TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA?

Türkiye, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekiminde herhangi bir torbada bulunmuyor. Çünkü bu kura, 2026-2027 sezonunun grup aşamasını değil, eleme turları ve ligler arası play-off karşılaşmalarını kapsıyor.

A Milli Takım'ın 2028-2029 UEFA Uluslar Ligi sezonundaki yeni rakipleri, ilerleyen dönemde düzenlenecek grup aşaması kura çekimiyle belirlenecek.

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK?

20 Kasım'daki kura töreninde üç farklı aşamanın eşleşmeleri belirlenecek.

A Ligi çeyrek finalleri: Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takımın eşleşmeleri belirlenecek.

A/B Ligi play-off: A Ligi'nde kalma ve A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek takımlar eşleşecek.

B/C Ligi play-off: B ve C ligleri arasındaki yükselme-düşme karşılaşmaları için kura çekilecek.

Çeyrek final ve yükselme-düşme play-off maçları Mart 2027'de oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNALLERİ NE ZAMAN?

UEFA'nın açıkladığı takvime göre çeyrek final ve A/B ile B/C ligleri arasındaki play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final organizasyonu ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ YENİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye'nin 2028-2029 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri henüz belli olmadı. A Milli Takım, sonraki sezonda B Ligi'nde mücadele edecek. Ancak 20 Kasım'daki kura Türkiye'nin yeni grup rakiplerini belirlemeyecek.

UEFA, 2028-2029 sezonundan itibaren organizasyonun üç ligli sisteme geçeceğini duyurdu. Yeni sezonun grup kura tarihi ise henüz kesinleşmedi.