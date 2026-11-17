UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun sonuna yaklaşılırken A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'ne düşmesi, turnuvadaki yeni rakipleri gündeme taşıdı. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele eden Türkiye, aldığı sonuçların ardından A Ligi'ne veda etti. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler, B Ligi'nde yer alan ülkeleri, grup eşleşmelerini ve millilerin önümüzdeki dönemde hangi takımlarla karşılaşacağını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde hangi takımlar var? Türkiye B Ligi'ne mi düştü, yeni rakipleri ne zaman belli olacak? İşte 2026/27 sezonunun B Ligi grupları ve turnuvanın yeni yapısına ilişkin ayrıntılar...

UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda B Ligi'nde toplam 16 milli takım mücadele ediyor. Avrupa futbolunun farklı ülkelerinden oluşan bu takımlar, B1, B2, B3 ve B4 olmak üzere dört ayrı gruba dağıtıldı. Her grupta dört ülke yer alırken, takımlar grup aşamasında birbirleriyle iç saha ve deplasmanda karşılaşarak puan mücadelesi veriyor. Organizasyonun bu aşamasında elde edilen sıralamalar, ülkelerin bir üst lige yükselme veya mevcut ligde kalma durumlarını belirliyor.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi B Ligi takımları ve grupları şöyle:

B1 GRUBU

İskoçya

İsviçre

Slovenya

Kuzey Makedonya

B1 Grubu'nda İsviçre, Slovenya, İskoçya ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. İsviçre, topladığı 16 puanla grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Slovenya ise 11 puanla ikinci sırayı aldı ve üst lige çıkabilmek için play-off oynama hakkı kazandı. İskoçya üçüncü sırada kalarak B Ligi'ndeki yerini korurken Kuzey Makedonya, ligde kalabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

B2 GRUBU

Macaristan

Ukrayna

Gürcistan

Kuzey İrlanda

B2 Grubu'nda Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey İrlanda bulunuyor. Son maçlar öncesinde Kuzey İrlanda 11, Macaristan ise 10 puanla ilk iki sırada yer alıyor. İki takım arasındaki karşılaşma, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ülkenin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Aynı grupta Ukrayna ve Gürcistan ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

B3 GRUBU

İsrail

Avusturya

İrlanda Cumhuriyeti

Kosova

B3 Grubu'nda Avusturya, Kosova, İrlanda Cumhuriyeti ve İsrail mücadele ediyor. Avusturya, 17 Kasım'daki son karşılaşmalar öncesinde A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Kosova ile İrlanda Cumhuriyeti üst lige çıkma play-off'una katılmak için yarışırken İsrail de B Ligi'ndeki konumunu korumaya çalışıyor.

B4 GRUBU

Polonya

Bosna Hersek

Romanya

İsveç

B4 Grubu'nda ise İsveç, Bosna Hersek, Polonya ve Romanya yer alıyor. İsveç, elde ettiği sonuçlarla grup liderliğini ve A Ligi'ne yükselmeyi garantilerken Bosna Hersek ikinci sırayı kesinleştirdi. Polonya ile Romanya'nın son karşılaşmalardan alacağı sonuçlar, B Ligi'nde kalma yarışını doğrudan etkileyecek.

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ'NE Mİ DÜŞTÜ?

A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde A1 Grubu'nda Fransa, Belçika ve İtalya ile karşılaştı. Gruptaki altı maçından da puan çıkaramayan Türkiye, 0 puanla son sırada yer aldı. Milliler, 15 Kasım 2026 Pazar günü deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup olarak grup aşamasını tamamladı.

A1 Grubu'nda Fransa 13 puanla lider olurken Belçika 12 puanla ikinci, İtalya ise 10 puanla üçüncü sırayı aldı. UEFA'nın 16 Kasım'da yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin grubu dördüncü tamamladığı ve doğrudan B Ligi'ne düştüğü doğrulandı.

ULUSLAR LİGİ B LİGİ'NDEN A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİNİYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda B Ligi'nde mücadele eden takımlar için yükselme sistemi grup sıralamasına göre uygulanıyor. Dört grubun liderleri doğrudan A Ligi'ne yükselirken ikinci sırayı alan ülkeler de üst lige çıkma şansını sürdürüyor.

B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan dört takım, A Ligi'nden gelen dört ülkeyle yükselme-düşme play-off karşılaşmalarına çıkıyor. Bu eşleşmelerde A Ligi'nin en düşük sıralamaya sahip iki grup üçüncüsü ile en yüksek sıralamadaki iki grup dördüncüsü yer alıyor.

Play-off mücadeleleri çift maç eleme sistemine göre oynanıyor. Takımlar birer iç saha ve deplasman karşılaşmasının ardından toplam skorda üstünlük sağlayarak üst ligde mücadele etme hakkını elde etmeye çalışıyor.

B LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ OLAN TAKIMLARA NE OLACAK?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, doğrudan ligde kalmayı garantiliyor. Dördüncü sırayı alan ülkeler ise C Ligi'ne doğrudan düşmek yerine play-off karşılaşmalarına katılıyor.

B Ligi'nin dört grup sonuncusu, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren dört ülkeyle eşleşiyor. İki maç üzerinden oynanacak mücadeleler sonucunda kazanan ekipler bir sonraki organizasyonda B Ligi'nde, kaybedenler ise C Ligi'nde yer alıyor.

UEFA, yükselme-düşme play-off karşılaşmalarının 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Eşleşmelerin belirlenmesine yönelik kura çekimi ise 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

2028/29 UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞİYOR!

Türkiye'nin B Ligi'ndeki yeni dönemini ilgilendiren en önemli gelişmelerden biri UEFA Uluslar Ligi'nin formatında yapılacak değişiklik oldu. UEFA'nın açıkladığı düzenlemeye göre organizasyon, 2028/29 sezonundan itibaren mevcut dört ligli sistem yerine üç ligli yapıya geçecek.

Yeni organizasyonda A, B ve C ligleri bulunacak. A Ligi ve B Ligi'nde 18'er ülke yer alacak. Her lig, altışar takımdan oluşan üç gruba ayrılacak. C Ligi'nde ise katılımcı sayısına bağlı olarak farklı bir grup düzeni uygulanacak.

Yeni formatta takımlar, grup aşamasında toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Her ülke, beş farklı rakiple mücadele edecek. Bunlardan biriyle hem iç sahada hem deplasmanda oynanırken diğer dört rakiple birer maç yapılacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ B LİGİ RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'ne düşmesi kesinleşmesine rağmen 2028/29 sezonunda karşılaşacağı rakipler henüz açıklanmadı. Bunun temel nedeni, mevcut sezonun yükselme-düşme sürecinin tamamlanmamış olması ve yeni dönemde farklı bir turnuva sistemine geçilecek olması.

2026/27 sezonunda B Ligi'nde bulunan İsviçre, İsveç, Avusturya, İskoçya, Polonya ve diğer ülkelerin tamamı bir sonraki organizasyonda aynı ligde yer almayacak. Bazı takımlar A Ligi'ne yükselecek, bazıları ise play-off sonuçlarına göre farklı liglerde mücadele edecek.

Ayrıca 2026/27 sezonunda A ve C liglerinde bulunan ülkelerden de B Ligi'ne katılacak takımlar olacak. Böylece yeni sezondaki 18 takımlı B Ligi kadrosu, mevcut grup sonuçları ve yükselme-düşme karşılaşmalarının ardından şekillenecek.