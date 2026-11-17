Türkiye U19 Milli Takımı'nın Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup ettiği karşılaşmada 5 gol kaydeden Thierry Karadeniz, futbol gündeminin öne çıkan isimlerinden oldu. Almanya'da yetişen ve Trabzonspor'un kadrosuna kattığı genç oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Annesi ve babası nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte Thierry Darnel Karadeniz'in hayatı ve futbol kariyeri...

THIERRY KARADENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 tarihinde Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. 18 yaşındaki futbolcu, futbol eğitimini Almanya'da aldı.

Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan Karadeniz, 1,79 metre boyundadır. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.

THIERRY KARADENİZ'İN ANNESİ VE BABASI NERELİ? KÖKENİ NE?

Thierry Karadeniz'in ailesinin Türkiye ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile köken bağları bulunuyor.

Türk basınındaki birçok haberde babasının Türk, annesinin ise Orta Afrika Cumhuriyeti kökenli olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda babasının Zonguldak'ın Devrek ilçesinden olduğu da ileri sürülüyor.

Bununla birlikte bazı futbolcu profillerinde anne ve babasının kökenleri ters şekilde aktarılıyor. Ailenin bu ayrıntıları hakkında kesinleşmiş resmî bir açıklama bulunmuyor.

THIERRY KARADENİZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Thierry Karadeniz'in bonservisi Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavili kulüp, genç oyuncuyla Temmuz 2026'da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Sebatspor'da kiralık olarak forma giyiyor. Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

THIERRY KARADENİZ'İN FUTBOL KARİYERİ

Futbol altyapı eğitimini Almanya'da alan Thierry Karadeniz, Köln'ün U17 ve U19 takımlarında oynadı. Buradaki performansının ardından 2026 yazında Trabzonspor'a transfer oldu.

Sağ ayağını kullanan genç futbolcunun asıl mevkisi sol kanat. Karadeniz, Türkiye'nin U18 ve U19 milli takımlarında da görev aldı.

MİLLİ TAKIM'DA 5 GOL ATTI!

Thierry Karadeniz, 17 Kasım 2026 tarihinde Türkiye U19 Milli Takımı'nın Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup ettiği karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.

Genç oyuncu, maçın 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

Karadeniz, daha önce 24 Mart 2026'da Türkiye U18 Milli Takımı'nın Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

THIERRY KARADENİZ'İN TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

Trabzonspor'un 1 Temmuz 2026'da açıkladığı anlaşmaya göre genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam edecek.

KAP'a bildirilen anlaşmada Thierry Karadeniz'e her sezon 80 bin euro garanti ücret ve bir defaya mahsus 80 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.