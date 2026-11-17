Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için yeni ihale süreci hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 13 Ocak 2027 olarak duyurulan ihale tarihini öne çekti. Yeni dönem için 6 kurumun şartname satın aldığı belirtilirken beIN Sports, TRT ve dijital yayın platformlarının rekabeti gündeme geldi. Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne zaman 2027? Yayın ihalesine kimler katılacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı kim olacak? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN 2027?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları ihalesini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Başlangıçta 13 Ocak 2027 olarak duyurulan tarih, Yayın İhale Komisyonunun değerlendirmeleri sonrasında öne çekildi.

İhale tarihi: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Teklif teslim saati: 14.00-14.10

İhale yeri: TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Riva/İstanbul

Kapsadığı dönem: 2027-2028 sezonundan itibaren 5 sezon

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNE HANGİ ŞİRKETLER KATILACAK?

17 Kasım 2026 tarihli haberlere göre TFF'nin 750 bin TL bedelle satışa sunduğu ihale şartnamesini 6 kurum satın aldı.

Yayın ihalesinde adı geçen kurumlar:

beIN Media Group (Digiturk)

Saran Group-Amazon ortaklığı

Turkcell

Türk Telekom

TRT

Şartname satın alan 6 kurum bulunduğu belirtilse de haberlerde altıncı kurumun adı netleşmedi.

Söz konusu şirketlerin şartname alması, ihale günü kesin teklif verecekleri anlamına gelmiyor. Katılım durumu 30 Kasım'da belli olacak.

SÜPER LİG MAÇLARI 2027'DE beIN SPORTS'TA DEVAM EDECEK Mİ?

beIN Sports'un mevcut yayın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Bu nedenle 2026-2027 sezonundaki Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları mevcut anlaşma kapsamında beIN Sports ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Yeni ihale ise 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın haklarını belirleyecek.

SON YAYIN İHALESİ KAÇ MİLYON DOLARA YAPILMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında düzenlenen yayın ihalesini beIN Media Group'un kazandığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında yayın hakları için sezonluk 182 milyon dolar + KDV bedel belirlenmişti.

KDV dahil yıllık tutar 218 milyon 400 bin dolara ulaşırken sözleşme üç sezonu kapsıyordu.

2027 YAYIN İHALESİ KAÇ YILLIK OLACAK?

TFF'nin açıkladığı yeni ihale, 2027-2028 sezonundan başlayarak toplam 5 futbol sezonunu kapsıyor.

Böylece yeni yayın anlaşmasının 2031-2032 sezonunun sonuna kadar geçerli olması planlanıyor.

İhale kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Federasyon, sunulan teklifleri reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutuyor.

SÜPER LİG YAYIN HAKLARI KAÇ PAKETE AYRILDI?

Yeni yayın ihalesinde haklar 5 ayrı paket halinde satışa çıkarıldı.

Paket A: Süper Lig maçlarının yayın hakları

Paket B: 1. Lig yayınları, radyo yayınları ve geniş özetler

Paket C: Süper Lig ve 1. Lig'in uluslararası yayın hakları

Paket D: Uluslararası bahis sitelerinden yayın ve dijital özetler

Paket E: Bütün yayın paketlerinin tamamı

Bu sistem, şirketlerin tüm yayın hakları yerine belirli yayın alanları için de teklif verebilmesine imkân tanıyor.

TURKCELL VE TÜRK TELEKOM'UN YAYIN İHALESİNDEKİ FARKI

Turkcell ve Türk Telekom'un yayın ihalesindeki olası rolü, mevcut dijital platformları nedeniyle dikkat çekiyor.

Turkcell TV+ ve Türk Telekom Tivibu üzerinden yayın hizmeti sunan şirketler, mobil ve sabit internet abonelerine de ulaşabiliyor.

Sektör değerlendirmelerinde, iki operatörün geniş abone ağı ve korsan yayınla mücadele kapasitesinin ihale sürecinde avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

YENİ YAYIN İHALESİ MAÇ ABONELİK FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Yayın ihalesinin sonucunda Süper Lig maçlarının izlenebileceği platform veya platformlar değişebilir. Ancak yeni yayın döneminin abonelik ücretleri henüz açıklanmadı.

Birden fazla yayın paketinin farklı şirketlere verilmesi ihtimali de bulunuyor. Taraftarların 2027-2028 sezonunda maçları nereden ve hangi ücretle izleyeceği, ihale sonrası yapılacak anlaşmalarla netleşecek.

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