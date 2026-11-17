Trendyol Süper Lig'de milli ara sona ererken futbolseverlerin gözü 12. hafta karşılaşmalarına çevrildi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen aranın ardından lig heyecanı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21-23 Kasım tarihlerinde oynanacak 9 karşılaşmanın programını duyurdu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları hangi gün, saat kaçta? İşte Süper Lig 12. hafta fikstürü ve ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de 9 Kasım'da başlayan milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü sona eriyor.

2026-2027 sezonunda 12. hafta maçları, 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Lig heyecanı 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Milli ara sonrasındaki ilk mücadelede Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI (21-23 KASIM 2026)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 12. hafta programında toplam 9 karşılaşma bulunuyor.

21 KASIM CUMARTESİ

13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 | Galatasaray - Samsunspor

19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

22 KASIM PAZAR

13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor

23 KASIM PAZARTESİ

20.00 | İstanbul Başakşehir - Arca Çorum FK

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, milli ara sonrasında 21 Kasım Cumartesi günü sahaya çıkacak.

Galatasaray - Samsunspor: 21 Kasım Cumartesi, 16.00

Kocaelispor - Fenerbahçe: 21 Kasım Cumartesi, 19.00

Galatasaray, taraftarı önünde Samsunspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA STAT DEĞİŞİKLİĞİ!

12. hafta öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının oynanacağı stadyumun değişmesi oldu.

Galatasaray Kulübü, 16 Kasım'da yaptığı resmi açıklamayla RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu.

21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerine ilişkin ayrıntılar ise kulüp tarafından ayrıca paylaşılacak.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR MAÇLARI HANGİ GÜN?

Beşiktaş ve Trabzonspor, milli ara dönüşünde 22 Kasım Pazar günü mücadele edecek.

Konyaspor - Beşiktaş: 22 Kasım Pazar, 16.00

Trabzonspor - Eyüpspor: 22 Kasım Pazar, 19.00

Beşiktaş, Konya deplasmanında üç puan arayacak. Trabzonspor ise Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

12. hafta karşılaşmaları beIN SPORTS platformundan takip edilebilecek. Maçların yayınlanacağı ayrı ayrı kanal numaralarının yayıncı kuruluşun güncel akışından kontrol edilmesi gerekiyor.

SÜPER LİG 12. HAFTA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara sonrasında üç güne yayılan 12. hafta programı, 23 Kasım Pazartesi günü tamamlanacak.

Haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Böylece 21 Kasım'da başlayacak 12. hafta, pazartesi akşamı oynanacak dokuzuncu maçla sona erecek.

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