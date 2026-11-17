Galatasaray'a milli takımdan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım Salı günü oynanan Macaristan-Kuzey İrlanda karşılaşması öncesinde sakatlandı. İlk 11'de sahaya çıkması planlanan 29 yaşındaki oyuncu, ısınma sırasında yaşadığı problem nedeniyle kadrodan son anda çıkarıldı. Peki, Roland Sallai'nin sakatlığı ne, kaç hafta yok? Samsunspor ve Aston Villa maçlarında oynayabilecek mi? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'DA ROLAND SALLAI ŞOKU!

Macaristan'ın Kuzey İrlanda'yı konuk ettiği UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup mücadelesi öncesinde Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Marco Rossi'nin ilk 11'de görevlendirdiği Roland Sallai, maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanarak karşılaşmada forma giyemedi.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), Sallai'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'den çıkarıldığını resmen duyurdu.

SALLAI'NİN SAKATLIĞI NE?

Macaristan basından gelen bilgilere göre Sallai, ısınmanın son bölümündeki sprintlerden birinde uyluk arka adalesinde problem yaşadı.

Basında kas zorlanması ihtimali üzerinde durulurken sakatlığın derecesine ilişkin kesin bir sağlık raporu paylaşılmadı.

Galatasaray'ın oyuncunun durumuyla ilgili yapacağı değerlendirme, sahalara dönüş sürecinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

SALLAI SAMSUNSPOR VE ASTON VILLA MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, milli aranın ardından 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile Süper Lig'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 24 Kasım Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak.

21 Kasım: Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

Roland Sallai'nin bu iki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sakatlığın derecesi ve oyuncunun kaç gün sahalardan uzak kalacağına ilişkin resmî açıklama bekleniyor.

SALLAI DAHA ÖNCE DE SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Macar futbolcu, daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesinin 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında görev alamamıştı.

Kasım ayındaki milli takım kampına yeniden katılan Sallai'nin Kuzey İrlanda maçının hemen öncesinde sakatlanması, Galatasaray açısından yeni bir belirsizlik oluşturdu.