Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan ve ardından ameliyat edilen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmedi. Sarı-kırmızılıların 24 Kasım Salı günü Aston Villa ile oynayacağı mücadele öncesinde gözler sağlık heyetinin vereceği karara çevrildi. Peki, Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı, sakatlığı geçecek mi? Galatasaray'ın yıldız golcüsü maç kadrosunda yer alacak mı? İşte son gelişmeler...

OSİMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in 24 Kasım'daki Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.

Son günlerdeki iddialara göre Nijeryalı golcünün Aston Villa maçının geniş kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ? SON DURUMU NE?

Galatasaray'ın 6 Kasım'da yayımladığı sağlık raporunda, Osimhen'in Stuttgart maçında sol dizinde esneme meydana geldiği ve MR incelemesinde serbest fragman tespit edildiği açıklanmıştı.

Nijeryalı futbolcu, 7 Kasım'da artroskopik diz operasyonu geçirdi.

Ameliyatın ardından tedavisine devam edilen yıldız golcü için henüz tamamen iyileştiğine veya maç oynamaya hazır olduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

OSİMHEN ASTON VILLA MAÇININ KADROSUNDA OLACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği yönünde haberler bulunuyor. Osimhen'in geniş kadroya alınması ihtimaller arasında yer alsa da 17 Kasım itibarıyla kesinleşen bir karar yok.

Golcü oyuncunun kadroya girip girmeyeceği, iyileşme süreci ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.

OSİMHEN SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

beIN SPORTS'un aktardığına göre Nijeryalı yıldızın tedavisi kulüp doktorunun gözetiminde devam ediyor. Teknik heyetin Aston Villa maçı öncesinde futbolcunun son durumunu değerlendirmesi öngörülüyor.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın Osimhen için üzerinde durduğu bir diğer karşılaşma, 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisi.

15 Kasım'da yayımlanan haberlerde yıldız golcünün Aston Villa maçında kadroya girmesinin, Beşiktaş karşılaşmasında ise ilk 11'e dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bununla birlikte derbi için de kesinleşmiş bir dönüş kararı bulunmuyor.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki beşinci maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45 (TSİ)

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi

Karşılaşma: Galatasaray - Aston Villa

Osimhen'in bu önemli mücadelede kadroya dönüp dönemeyeceği, maç öncesinde yapılacak son sağlık değerlendirmelerinin ardından netleşecek.