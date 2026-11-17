Ara transfer dönemine yaklaşılırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde Matvey Kislyak ismi öne çıktı. CSKA Moskova forması giyen Rus futbolcu için Süper Lig devlerinin harekete geçtiği iddia edilirken, genç oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Peki, Matvey Kislyak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Piyasa değeri kaç milyon euro? İşte ayrıntılar...

MATVEY KISLYAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Matvey Alekseyeviç Kislyak, 26 Temmuz 2005 tarihinde Rusya'nın Stary Oskol kentinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki futbolcu, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyiyor.

1,80 metre boyundaki Rus oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Genç yaşına rağmen CSKA Moskova'nın A takımında düzenli olarak görev alıyor.

MATVEY KISLYAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Matvey Kislyak'ın asıl mevkisi merkez orta saha. Rus futbolcu, ön libero ve hücuma dönük orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Oyun kurulumundaki pas bağlantıları, saha görüşü ve iki yönlü orta saha özellikleriyle dikkat çeken Kislyak, hem savunma hem de hücum organizasyonlarında rol alıyor.

MATVEY KISLYAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

21 yaşındaki futbolcu, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın kadrosunda bulunuyor.

Kislyak, CSKA Moskova ile 2029 yılının haziran ayına kadar sözleşmeli. Rus ekibinde 31 numaralı formayı giyiyor.

MATVEY KISLYAK'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Rus basınında CSKA Moskova'nın genç futbolcunun transferi için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülüyor. Ancak kulübün resmen açıkladığı kesin bir satış bedeli yok.

MATVEY KISLYAK GALATASARAY, FENERBAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Matvey Kislyak ile ilgilendiği yönündeki haberler transfer gündeminde yer alıyor.

17 Kasım'da gündeme gelen haberlerde ise Fenerbahçe yönetiminin CSKA Moskova başkanıyla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov da Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iletişim halinde olduklarını açıklamıştı. Ancak oyuncunun geleceğine ilişkin resmî bir anlaşma duyurulmadı.

MATVEY KISLYAK'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola Rusya'daki Çertanovo Akademisi'nde başlayan Matvey Kislyak, 14 yaşında CSKA Moskova altyapısına katıldı. Genç takımlardaki performansının ardından A takım seviyesine yükseldi.

26 Temmuz 2023'te, 18. yaş gününde, Rusya Kupası'nda Orenburg karşısında ilk kez A takım forması giydi. CSKA'nın 6-0 kazandığı maçta ilk golünü de attı.

2024-2025 sezonunda takımın düzenli oynayan isimleri arasına giren Kislyak, CSKA Moskova ile Rusya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

MATVEY KISLYAK BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

CSKA Moskova'nın resmî istatistiklerine göre Matvey Kislyak, 2026-2027 sezonunda 18 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Genç futbolcu, bu maçlarda toplam 1.569 dakika süre aldı. Orta sahadaki çok yönlü oyunu ve genç yaşı, transfer gündemindeki ilgiyi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

MATVEY KISLYAK RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR MU?

Kislyak, Rusya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra Mart 2025'te Grenada karşısında A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Rus futbolcu, A Milli Takım'daki ilk golünü ise 7 Eylül 2025'te Katar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kaydetti.