EURO 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kura torbası belli oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların karşılaşabileceği güçlü rakipler dikkat çekerken futbolseverler eleme takvimine odaklandı. Peki, EURO 2028 Elemeleri ne zaman başlayacak? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? EURO 2028 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

EURO 2028 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA'nın açıkladığı takvime göre EURO 2028 Elemeleri kura çekimi, 6 Aralık 2026 Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yapılacak.

Kura saati: 20.00 (TSİ)

Kura yeri: Belfast Uluslararası Kongre Merkezi

Türkiye'nin torbası: 2. torba

EURO 2028 ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Mart 2027'de başlayacak ve Kasım 2027'de tamamlanacak.

Takımlar, kura sonucuna göre dörderli veya beşerli 12 gruba ayrılacak. Türkiye'nin maç tarihleri ve rakipleri kura çekiminin ardından netleşecek.

TÜRKİYE'NİN EURO 2028 MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

İkinci torbada yer alacak A Milli Takım, ilk torbadaki Avrupa devlerinden biriyle eşleşebilecek.

1. TORBA – MUHTEMEL RAKİPLER

İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Norveç, Hırvatistan.

2. TORBA – TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU TORBA

Türkiye, Galler, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda.

Çekya, Slovenya ve Kosova da ikinci torba için öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor.

3. TORBA – MUHTEMEL DAĞILIM

İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna.

İskoçya, Arnavutluk ve İzlanda'nın da bu torbadaki konumları değerlendiriliyor.

4. TORBA – MUHTEMEL DAĞILIM

Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino.

Belarus ve Estonya'nın torba konumlarının kesinleşmesi bekleniyor.

5. TORBA – MUHTEMEL DAĞILIM

Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.

ÖNEMLİ: Torba listeleri 17 Kasım 2026 itibarıyla oluşan muhtemel dağılımı yansıtıyor. UEFA'nın nihai kura prosedürü ve kesin torba listesi bekleniyor.

EURO 2028'E KAÇ TAKIM DOĞRUDAN KATILACAK?

UEFA'nın belirlediği sisteme göre elemelerdeki 12 grup birincisi ve en iyi 8 grup ikincisi, toplam 20 takım olarak Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak.

Ev sahibi ülkelerden doğrudan katılım hakkı kazanamayan en iyi iki takım için iki kontenjan ayrılacak. Kalan biletler ise play-off karşılaşmalarıyla sahiplerini bulacak.

EURO 2028 NEREDE DÜZENLENECEK?

EURO 2028, 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

24 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış karşılaşması Cardiff'te, final maçı ise Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ELEME GRUBUNDA KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

EURO 2028 Elemeleri'nde takımlar dörderli veya beşerli gruplarda mücadele edecek. Türkiye 4 takımlı gruba düşerse 6, 5 takımlı gruba düşerse 8 karşılaşmaya çıkacak. Bütün maçlar iç saha ve deplasman olmak üzere çift devreli lig sistemiyle oynanacak.

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