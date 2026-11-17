Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynayacağı karşılaşmanın bilet satış takvimi belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Batum'da gerçekleştirilecek mücadele için tribün fiyatlarını ve satın alma koşullarını açıkladı. Biletler internet ve stadyum gişeleri üzerinden farklı tarihlerde satışa sunulacak. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maç biletleri ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar? Biletler nereden ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının biletleri, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 12.00'de internet üzerinden satışa çıktı. Gürcistan saatiyle 13.00'te başlayacak satışlarda taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerden bilet satın alabilecek. Tüpraş Stadyumu gişelerindeki fiziki bilet satışları ise 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş'ın açıkladığı bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre 25 ile 125 dolar arasında değişiyor.

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva bilet fiyatları:

Kuzey ve Güney Tribünleri: 25 dolar / 65 Gürcistan larisi

Doğu Tribünü: 45 dolar / 120 Gürcistan larisi

Batı Üst Tribünü: 55 dolar / 145 Gürcistan larisi

Batı Alt Tribünü: 125 dolar / 320 Gürcistan larisi

En uygun biletler Kuzey ve Güney tribünlerinde satışa sunulacak. En yüksek fiyat ise Batı Alt Tribünü için belirlendi.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Taraftarlar, maç biletlerini internet sitesi üzerinden veya İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu bilet gişelerinden temin edebilecek.

İnternetten bilet satın almak isteyenler, satış platformunun arama bölümüne "Beşiktaş" yazarak karşılaşmayı bulabilecek. Bilet satın almak için platforma üye olma zorunluluğu bulunmuyor. İşlem tamamlandıktan sonra biletler PDF formatında görüntülenebilecek.

TÜPRAŞ STADYUMU BİLET GİŞELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının fiziki bilet satışları 18 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

Gişe satış programı şöyle:

Başlangıç: 18 Kasım Çarşamba, 11.00

Bitiş: 20 Kasım Cuma, 17.00

Günlük çalışma saatleri: 11.00-17.00

Gişelerde sınırlı sayıda bilet bulunacak. Kontenjanın tükenmesi halinde satışlar planlanan tarihten önce sona erebilecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA BİLET SINIRI VAR MI?

Karşılaşma için kişi başına en fazla 5 bilet satın alınabilecek. Bilet işlemlerinde T.C. kimlik numarası veya pasaport bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

Satın alınan biletlerin başka kişilere devredilmesine izin verilmeyecek. Stadyuma girişler biletlerin üzerindeki QR kod kullanılarak yapılacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL MAÇINDA KOMBİNELER GEÇERLİ Mİ?

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonuna ait kombine biletleri, Gürcistan'da oynanacak Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında geçerli olmayacak. Siyah-beyazlı taraftarların maçı tribünden izleyebilmek için ayrıca bilet satın alması gerekecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANACAK?

Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasındaki Avrupa Ligi karşılaşması, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul'dan Gürcistan'a alındı. UEFA, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmelerin ardından maçın Batum'da oynanmasına karar verdi. Karşılaşma seyircili olarak gerçekleştirilecek. Beşiktaş, resmi kayıtlarda ev sahibi takım konumunda bulunacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak mücadeleye Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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