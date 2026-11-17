Galatasaray'da sezonun dikkat çeken isimlerinden Aleksey Batrakov için Avrupa'dan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla öne çıktı. Barcelona ve Bayern Münih'in Rus yıldızı 24 Kasım'daki Aston Villa maçında izleyeceği iddia edilirken Galatasaray yönetiminin de yeni sözleşme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Peki, Aleksey Batrakov'u hangi takımlar istiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte transfer gündemindeki son gelişmeler...

BATRAKOV'U HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov'un Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde olduğu öne sürülüyor.

Rus futbolcuyla ilgilendiği iddia edilen takımlar arasında şu kulüpler bulunuyor:

Barcelona

Bayern Münih

Liverpool

Arsenal

Paris Saint-Germain

A Spor 1 Kasım'da yaptığı haberde Liverpool, Arsenal, Barcelona ve PSG'nin Batrakov'u takip ettiğini aktarmıştı.

17 Kasım'da ise Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

BARCELONA VE BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇINDA İZLEYECEK Mİ?

Takvim'in 17 Kasım haberine göre Barcelona ve Bayern Münih, Batrakov'u yakından takip ediyor.

İki kulübün gözlemcilerini, Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına göndermeyi planladığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN 100 MİLYON EUROLUK PLAN!

Avrupa kulüplerinin ilgisi üzerine Galatasaray'ın Batrakov'un sözleşmesini yeniden düzenlemek istediği iddia edildi.

Gündeme gelen haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, Rus yıldızın kontratında bulunduğu belirtilen 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.

Yeni sözleşme için oyuncunun menajeriyle görüşülmesi planlanıyor. Ancak 100 milyon euroluk madde konusunda henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

BATRAKOV'UN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Aleksey Batrakov'un temsilcisi Vladimir Kuzmichev, transfer söylentileri ve oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus basınına konuşan Kuzmichev, Galatasaray yönetimiyle İstanbul'da görüşme planlandığını belirtirken henüz somut bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirmediklerini ifade etti.

BATRAKOV GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Aleksey Batrakov'un Galatasaray'dan ayrılığı konusunda kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarla 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rus futbolcunun geleceğine ilişkin en önemli gündem maddesi yeni kontrat görüşmeleri.

Galatasaray'ın Batrakov'u takımda tutmak istediği ve bu nedenle sözleşme koşullarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

BATRAKOV BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 2026-2027 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

17 Kasım itibarıyla paylaşılan istatistiklere göre Batrakov'un performansı şöyle:

Toplam maç: 13

Gol: 6

Asist: 4

Toplam gol katkısı: 10

Şampiyonlar Ligi: 4 maç, 4 gol

UEFA'nın resmi istatistiklerine göre Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört karşılaşmada dört gol kaydetti.

GALATASARAY BATRAKOV'U KAÇ MİLYON EUROYA ALDI?

Galatasaray, Aleksey Batrakov'u 20 Ağustos 2026 tarihinde Lokomotiv Moskova'dan transfer etti. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Rus ekibine 25 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmada ayrıca futbolcunun sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya ödeneceği belirtildi.

Batrakov ile beş yıllık sözleşme imzalanırken yıldız futbolcunun yıllık garanti ücreti 3 milyon 250 bin euro olarak açıklandı.