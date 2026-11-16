Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 12. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Son lig maçını kazanarak araya giren sarı-lacivertliler, Kocaeli deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmada Kocaelispor ev sahibi, Fenerbahçe ise deplasman takımı olarak sahaya çıkacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, Digiturk ve uygun aboneliği bulunan dijital yayın platformları üzerinden izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesine, İzmit'teki Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ev sahibi tribünlerine ait biletleri satışa çıktı.

Öncelikli satış 11 Kasım'da başladı ve 12 Kasım saat 10.00'da sona erdi. Genel bilet satışı ise 12 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de başladı.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribün biletlerinin satış tarihi ise ayrıca duyurulacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Karşılaşma için açıklanan bilet fiyatları tribün kategorilerine göre değişiyor.

Premium VIP: 5.000 TL

Gold VIP: 4.500 TL

Classic VIP: 4.000 TL

Batı Üst VIP: 2.250 TL

Doğu Maraton Alt: 2.000 TL

Doğu Maraton Üst: 1.900 TL

Hyundai Güney Alt: 1.750 TL

Hyundai Güney Üst: 1.650 TL

Kuzey Kale Arkası Alt: 1.600 TL

Kuzey Kale Arkası Üst: 1.500 TL

Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Fenerbahçe logolu Passo kart sahipleri yalnızca misafir takım tribününden bilet alabilecek.

FENERBAHÇE VE KOCAELİSPOR'UN LİGDE SON DURUMU!

İki takım da Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 19'ar puan topladı.

Fenerbahçe, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayısına sahip Kocaelispor ise averajla 7. sırada yer alıyor.

Bu nedenle karşılaşma, puan tablosunda birbirine yakın iki takım açısından önem taşıyor.

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