Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk mücadelesiyle izleyici karşısına çıktı. Cemile'nin yarışmada yer almaması ve yeni gelin Ceren'in performansı dikkat çekti. Gün sonunda yapılan puanlamayla çeyrek altının sahibi belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba kaç puan aldı? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM 2026 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Ceren oldu.

Yarışmaya yeni katılan Ceren, kayınvalidelerin değerlendirmesi sonucunda 19 puan topladı. İlk gününde rakiplerini geride bırakan Ceren, haftaya lider başladı.

Ceren'in en yakın rakibi ise 16 puan alan Sevim oldu. İki yarışmacı arasındaki fark 3 puan olarak kayıtlara geçti.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 16 Kasım Pazartesi gününün çeyrek altınını Ceren kazandı.

Yarışmaya katıldığı ilk gün 19 puanla birinci olan Ceren, haftanın ilk çeyrek altınını almaya hak kazandı.

Yeni yarışmacının elde ettiği sonuç, haftalık puan mücadelesine de güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM 2026 PUAN DURUMU

Kanal D'de yayınlanan yarışmanın 16 Kasım Pazartesi bölümünde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu.

Günün puan sıralaması şöyle:

CEREN: 19 PUAN SEVİM: 16 PUAN YEŞİM: 12 PUAN TUĞBA: 8 PUAN

Ceren 19 puanla ilk sırayı alırken Sevim ikinci, Yeşim üçüncü oldu. Tuğba ise 8 puanla günü son sırada tamamladı.

Lider Ceren ile son sıradaki Tuğba arasında 11 puanlık fark oluştu.

GELİNİM MUTFAKTA CEMİLE NEDEN YOK, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın ardından Cemile'ye iki haftalık uzaklaştırma kararı verildi.

13 Kasım Cuma günü Yeşim ile yaşadığı gerginliğin ardından sunucu Aslı Hünel, Cemile'ye kırmızı kart gösterdi.

Bu karar nedeniyle Cemile, 16 Kasım Pazartesi günü başlayan yeni haftada yarışmada yer almadı. Cemile'nin yerine Ceren mutfağa dahil oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM'DA HANGİ YEMEK YAPILDI?

Yarışmacılar, haftanın ilk gününde Tavuklu Patates Kulesi hazırladı.

Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, aynı yemeği hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Yapılan tadım ve puanlamanın ardından Ceren, günün en yüksek puanını alarak birinciliğe ulaştı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMUNDA KİM ÖNDE?

16 Kasım Pazartesi günü açıklanan puanların ardından haftanın ilk lideri Ceren oldu.

19 puanla zirveye yerleşen Ceren'i 16 puanla Sevim, 12 puanla Yeşim ve 8 puanla Tuğba takip ediyor.

Haftalık sıralama ilerleyen günlerde alınacak puanlarla değişebilecek. Gelinler, sonraki bölümlerde hem günlük çeyrek altın hem de haftalık büyük ödül için mücadele etmeyi sürdürecek.

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