Galatasaray'ın zemini ne zaman düzelecek? Trendyol Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yaşanan zemin problemleri nedeniyle önemli bir karar aldı. Galatasaray Kulübü, 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynanacak karşılaşmanın başka bir stadyuma taşındığını resmen duyurdu. Peki, Galatasaray'ın zemin bakım çalışması ne zaman bitecek, RAMS Park'ta kaç hafta maç oynanmayacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'IN ZEMİNİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, çalışmaların tamamlanacağı kesin tarihi henüz açıklamadı.

11 Kasım'daki Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, zeminle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cibara, 17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam edilmesinin planlandığını belirtirken İtalya'dan hazır hibrit çim sistemi getirilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini aktardı.

Ancak 16 Kasım'da yapılan yeni açıklamayla Samsunspor karşılaşmasının RAMS Park'tan taşınmasına karar verildi.

GALATASARAY KAÇ HAFTA RAMS PARK'TA MAÇ OYNAMAYACAK?

Galatasaray'ın 21 Kasım'da Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma, zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı.

Böylece sarı-kırmızılıların en az bir iç saha karşılaşmasını RAMS Park dışında oynayacağı kesinleşti. Bununla birlikte Galatasaray'ın kendi stadına ne zaman döneceği ve başka karşılaşmaların da taşınıp taşınmayacağı konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

RAMS PARK'TA HANGİ BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın 11 Kasım'da verdiği bilgilere göre, zeminin iyileştirilmesi amacıyla sahaya 150 ton kum döküldü ve 500 kilogram tohum kullanıldı.

Zemindeki su birikintilerinin giderilmesi için havalandırma ve drenaj çalışmalarına ağırlık verilirken hibrit çim uygulaması da gerçekleştirildi. Kulüp, bakım sürecinde zeminin futbol oynamaya daha elverişli hale getirilmesini hedefliyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı resmi duyuruyla Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın farklı bir stadyuma alınmasının RAMS Park'taki bakım çalışmalarına daha fazla zaman kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Galatasaray ayrıca stadyum değişikliğine sağladıkları destek nedeniyle İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine teşekkür etti. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacağı bildirildi.