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Galatasaray-Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Galatasaray-Samsunspor maçının oynanacağı stadyum değiştirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'taki zemin bakım çalışmalarına daha fazla zaman tanımak için karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na aldı. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 17:14
Galatasaray-Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmanın stadyumu değiştirildi. RAMS Park'taki zemin bakım çalışmaları nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Stat neden değişti, RAMS Park ne zaman hazır olacak? İşte ayrıntılar...

Galatasaray, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde stat değişikliğine gitti. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ın çim zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle mücadeleyi Başakşehir'e taşıdı.

Kararın ardından yeni stadyumun konumu, seyirci kapasitesi ve bilet satış süreci taraftarların gündemine geldi.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u RAMS Park yerine İstanbul Başakşehir FK'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan statta ağırlayacak.

Mücadelenin tarihi değişmedi. Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAYSAMSUNSPOR MAÇININ STADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Stat değişikliğinin nedeni, RAMS Park'ta sürdürülen çim zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları oldu. Galatasaray, sahanın toparlanması için bakım süresinin uzatılmasını tercih etti.

Bu kapsamda Samsunspor mücadelesinin başka bir stadyumda oynanması kararlaştırıldı. Değişiklik, RAMS Park'taki çalışmaların tamamlanmasına daha fazla zaman tanıyacak.

RAMS PARK NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

RAMS Park'ın yeniden maçlara ev sahipliği yapacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Galatasaray'ın duyurduğu stat değişikliği şu aşamada Samsunspor karşılaşmasını kapsıyor.

Zemin çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve başka maçların farklı bir statta oynanıp oynanmayacağı konusunda yeni bir karar bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU NEREDE, KAÇ KİŞİLİK?

İstanbul Başakşehir FK'nin kullandığı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Başakşehir 4. Etap'ta, İbni Sina Caddesi üzerinde bulunuyor.

2014 yılında açılan stadyum, 17 bin 319 seyirci kapasitesine sahip. Statta kapalı ve açık otopark alanlarının yanı sıra antrenman sahaları da yer alıyor.

RAMS Park'a kıyasla daha düşük seyirci kapasitesine sahip olması nedeniyle karşılaşmanın bilet dağılımı da merak ediliyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının yeni stadyumdaki bilet satış takvimi ve fiyatları henüz duyurulmadı.

Taraftarların tribün yerleşimi, bilet kategorileri ve satış tarihleriyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşecek. Stadyum değişikliği nedeniyle taraftarların yeni bilet duyurusunu takip etmesi önem taşıyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na özel araç ve toplu taşıma seçenekleriyle ulaşılabiliyor. M3 metro hattı üzerinden Başakşehir bölgesine gidilerek uygun otobüs bağlantıları kullanılabiliyor.

Özel araçla gidecek taraftarlar için stadyumda otopark alanları bulunuyor. Maç günü yoğunluk yaşanabileceğinden ulaşım planının önceden yapılması öneriliyor.

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