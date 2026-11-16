Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Milli aranın ardından oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde maç biletleri bulunuyor. RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle stadın değişmesi de bilet satışlarına yönelik merakı artırdı. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının biletleri henüz resmi satışa sunulmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Öncelikli satış, genel satış ve taraftar gruplarına ayrılacak kontenjanlarla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Samsunspor maçının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Yeni stadyumdaki tribün kategorilerine göre belirlenecek ücretler, kulübün bilet duyurusuyla kesinlik kazanacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağı için taraftarların güncel tribün yerleşimini de kontrol etmesi gerekiyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Samsunspor maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın çim zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla süre tanımak için karşılaşmanın yerini değiştirdi.

Stat değişikliği, müsabakanın tarihinde veya başlama saatinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesis bilgilerinde stadyumun kapasitesi 17 bin 319 kişi olarak belirtiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında ise 17 bin 67 kişilik kapasite yer alıyor.

RAMS Park'a göre daha sınırlı seyirci kapasitesine sahip olan statta bilet kontenjanları, maç organizasyonuna göre belirlenecek.

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadelede Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, milli ara sonrasında sahasında üç puan arayacak.

Samsunspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefleyecek.

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