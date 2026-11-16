Galatasaray'ın 21 Kasım'daki Samsunspor karşılaşmasını RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alması, Aston Villa maçının oynanacağı stadı da gündeme taşıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibini ağırlayacak sarı-kırmızılıların maç programında RAMS Park yer almaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanacak? Stadyum değişti mi, zemin çalışmaları tamamlandı mı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının mevcut programdaki stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olarak görünüyor.

İngiliz kulübünün 10 Kasım'da deplasman taraftarlarına yönelik yayımladığı bilet duyurusunda da karşılaşmanın RAMS Park'ta oynanacağı belirtildi.

16 Kasım itibarıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesinin başka bir stada alındığına ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇININ STADI DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşması için duyurulmuş bir stadyum değişikliği bulunmuyor. Samsunspor maçının Başakşehir'e taşınması, İngiliz temsilcisiyle oynanacak mücadeleyi kapsamıyor.

Bu nedenle Aston Villa maçının adresi mevcut takvime göre RAMS Park olmaya devam ediyor.

Ancak 24 Kasım'a kadar yapılabilecek yeni açıklamalar, karşılaşmanın stadyumuyla ilgili son durumu belirleyecek.

RAMS PARK'TA NE OLDU, ZEMİN NEDEN BAKIMA ALINDI?

Galatasaray, RAMS Park'ın çim zemininde yaşanan sorunları gidermek amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, kasım ayındaki divan kurulu toplantısında zemindeki su birikmesi ve çimin mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cibara, 4 Ekim'deki yoğun yağışın ardından zeminde su biriktiğini, sorunları gidermek için sahanın yeniden delindiğini ve kumlama çalışmaları yapıldığını belirtti.

RAMS PARK ZEMİNİ ASTON VILLA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

RAMS Park'taki çalışmaların Aston Villa maçından önce tamamen biteceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.

Mehmet Cibara, zemin görünümünün istenilen seviyeye ulaşmayabileceğini ancak futbolcuların performansını olumsuz etkilemeyecek bir saha hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca zeminin mevcut haliyle 17 Aralık'a kadar kullanılması, daha sonraki süreçte ise hibrit çim sistemi üzerinde yeni çalışmalar yapılması planlanıyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR'E ALINDI?

Galatasaray, RAMS Park'taki bakım çalışmalarına daha fazla süre tanımak amacıyla 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın tarihinde değişiklik yapılmadı.

Böylece sarı-kırmızılı ekibin 21 Kasım'daki Samsunspor ve 24 Kasım'daki Aston Villa maçları, mevcut programa göre farklı stadyumlarda oynanacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi karşısında Avrupa'daki üçüncü galibiyetini elde etmeye çalışacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması planlanıyor.

24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadelenin yayın bilgileri, maç haftasındaki güncel televizyon akışıyla kesinleşecek.

ASTON VILLA TARAFTARLARINA KAÇ BİLET AYRILDI?

Aston Villa, Galatasaray deplasmanı için taraftarlarına 2 bin 508 bilet ayrıldığını duyurdu. İngiliz kulübünün 10 Kasım tarihli açıklamasında yetişkin deplasman bileti fiyatı 50 euro olarak belirtildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk dört karşılaşmasında 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Sporting'e 3-1 ve Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken Lille'i 4-2, Stuttgart'ı ise 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 6 puan toplayan Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasına üçüncü galibiyet hedefiyle çıkacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın lig aşamasındaki son dört karşılaşmasının programı şu şekilde:

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa (20.45)

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray (23.00)

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord (20.45)

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray (23.00)

Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa maçının ardından Yunanistan deplasmanına çıkacak. Son iki karşılaşmasında ise Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile mücadele edecek.

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