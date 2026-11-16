Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde Gabriel Sara'nın geleceği gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusuna Premier Lig ve Serie A'dan talipler çıktığı öne sürülürken, özellikle Aston Villa'nın transferdeki ilgisi dikkat çekiyor. Yönetimin uygun bir bonservis karşılığında 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Peki, Gabriel Sara Aston Villa'ya mı gidiyor? Galatasaray'dan ayrılacak mı, hangi takımlar transfer etmek istiyor? İşte ayrıntılar...

GABRIEL SARA İÇİN ASTON VILLA İDDİASI!

Galatasaray'ın 2024 yılında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, yeniden İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın Brezilyalı orta sahayı ocak ayındaki transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Sara'yı yaz transfer döneminden bu yana takip ediyor. İngiliz ekibinin, oyuncuyu orta sahada Youri Tielemans'ın olası alternatifi olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray'daki performansı ve daha önce İngiltere Championship'te forma giymiş olması, Sara'nın Aston Villa tarafından tercih edilmesindeki önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

ASTON VILLA İLE 40 MİLYON EUROYA ANLAŞMA İDDİASI

Gabriel Sara'nın transferine ilişkin İngiltere'den geldiği öne sürülen haberlerde bonservis rakamları da gündeme taşındı.

Aston Villa'nın, Galatasaray ile 37 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro performansa bağlı bonus karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sara'nın menajerinin görüşmeleri ilerletmek amacıyla İngiltere'ye gittiği de öne sürüldü. Ancak söz konusu anlaşma iddiası bağımsız olarak doğrulanmış değil.

GABRIEL SARA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray yönetiminin, Avrupa kulüplerinin ilgisini fırsata çevirerek Gabriel Sara'nın satışından önemli bir bonservis geliri elde etmeyi değerlendirdiği ileri sürülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun ayrılması halinde orta sahaya doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek yeni bir oyuncu kazandırmayı planlıyor.

Bununla birlikte Sara'nın satılacağına ilişkin kesinleşmiş bir kulüp kararı bulunmuyor. Futbolcunun geleceğinin, transfer döneminde gelecek tekliflerin şartlarına göre şekillenmesi bekleniyor.

GABRIEL SARA'YI HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Gabriel Sara için yalnızca Aston Villa'nın değil, İngiltere ve İtalya'dan başka kulüplerin de ilgisi olduğu iddia ediliyor.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği yönünde haberler bulunuyor. İtalya'dan ise Napoli ve Roma, oyuncunun adıyla anılan kulüpler arasında yer alıyor.

Özellikle Aston Villa'nın transfer için öncelikli adaylardan biri olduğu belirtilse de Sara'nın hangi kulübe gideceği henüz kesinlik kazanmadı.

GALATASARAY GABRIEL SARA İÇİN KAÇ MİLYON EURO İSTİYOR?

Sarı-kırmızılıların Gabriel Sara için belirleyeceği bonservis bedeli de transfer gündeminin dikkat çeken konuları arasında bulunuyor.

Basında yer alan iddialara göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmek istemiyor.

Sarı-kırmızılıların yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceğini, 30 milyon euroya yaklaşan bir rakamın da anlaşma için yeterli olabileceğini ileri sürüldü.

Bununla birlikte söz konusu rakamlar kulüp tarafından resmen açıklanmış bir satış bedeli veya doğrulanmış transfer teklifi niteliği taşımıyor.

GABRIEL SARA GALATASARAY'A NE ZAMAN VE KAÇ PARAYA GELDİ?

Gabriel Sara, 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcunun transferi için İngiliz ekibine 18 milyon euro bonservis ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bu bedelin üç sezona yayılan dokuz eşit taksitte ödeneceği açıklandı.

Sara ile 2024-2025 sezonundan itibaren beş yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun yıllık net ücretinin ise 2 milyon 750 bin euro olduğu duyuruldu.

26 Haziran 1999 doğumlu futbolcu, Norwich City öncesinde ülkesinde São Paulo forması giymişti. İngiltere'de sergilediği performansla dikkat çeken Sara, 2024 yazında sarı-kırmızılıların önemli transferlerinden biri oldu.

GABRIEL SARA'NIN 2026-2027 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Gabriel Sara, 2026-2027 sezonunda özellikle Süper Lig'deki gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Brezilyalı futbolcu, 15 Kasım 2026 itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 9'una ilk 11'de başlayan Sara, 711 dakika sahada kalarak 2 gol ve 5 asist kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada toplam 185 dakika süre aldı. Avrupa arenasında bu sezon henüz gol veya asist katkısı üretemedi.

Sara böylece Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 karşılaşmada 896 dakika oynarken 2 gol ve 5 asiste ulaştı.

GABRIEL SARA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Galatasaray'ın 18 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gabriel Sara'nın piyasa değeri de Avrupa kulüplerinin ilgisiyle yeniden gündeme geldi.

Transfermarkt'ın 21 Mayıs 2026 tarihli son görünen değerlemesine göre Brezilyalı orta sahanın piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam, Galatasaray'ın oyuncu için 2024 yılında açıkladığı transfer bedelinin 9 milyon euro üzerinde.

Ancak piyasa değeri ile bir kulübün talep ettiği bonservis bedeli aynı anlama gelmiyor. Sara için gündeme gelen 30 ila 40 milyon euroluk satış rakamları, transfer haberlerinde öne sürülen beklentileri yansıtıyor.

2029 YILINA KADAR GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Gabriel Sara'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

Brezilyalı futbolcunun uzun süreli kontratı, sarı-kırmızılı yönetimin olası transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Sara'nın ocak ayında başka bir takıma transfer olabilmesi için Galatasaray ile anlaşma sağlanması gerekecek.

GABRIEL SARA GİDERSE YERİNE KİM GELECEK?

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın olası ayrılığı sonrasında orta saha transferinde değerlendirilen isimlerden birinin Teun Koopmeiners olduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus forması giyen Hollandalı yıldızı transfer listesinden çıkarmadı. Galatasaray'ın, Sara'nın satışından elde edilebilecek gelirle orta sahaya yeni bir takviye yapmayı hedeflediği belirtildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖZLER GABRIEL SARA'DA OLACAK

Galatasaray'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceği kadro planlamasında Gabriel Sara'nın geleceği önemli başlıklardan biri olacak.

Aston Villa'nın ilgisi transfer haberlerinde öne çıkarken Napoli, Roma ve diğer İngiliz ekiplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiği öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı orta sahadan elde edilebilecek bonservis gelirini yeni transferler için değerlendirebileceği iddia edilse de şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılık söz konusu değil.

Gabriel Sara'nın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ve olası transferinin hangi kulübe gerçekleşeceği, tarafların resmî açıklamaları ve transfer görüşmelerinin sonucuyla netlik kazanacak.